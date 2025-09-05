विशेष मुलांच्या समस्येवर झोत
विशेष मुलांच्या समस्येवर प्रकाशझोत
स्वप्नाक्षयची अनोख्या विषयावर मांडणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : विशेष मुलांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ही मुले अन्याय, अत्याचाराची शिकार होतात. या समस्येकडे समाज गंभीरपणे पाहात नाही. त्या मुलांचे शिक्षण व आयुष्याची होणारी परवड याकडे दुर्लक्ष होते. शारीरिक अपंगत्व, शिकण्यातील अडचणी, मानसिक आरोग्य या समस्यांमुळे मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना अनेक अडचणींशी सामना करावा लागतो. यंदा अंधेरी पश्चिम सातबंगला येथील स्वप्नाक्षय मित्र मंडळ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने विशेष मुलांच्या समस्या गणेशोत्सवात मांडल्या असून, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव मंडळाने साजरा केला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने यंदा आयोजित केलेल्या ‘श्रीगणेश गौरव पुरस्कार स्पर्धा-२०२५’ मध्ये मंडळाला सलग तिसऱ्यांदा मुंबईतून प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. ७५ हजार रुपये रोख आणि सन्मानचिन्ह मंडळाने पटकावले आहे. विशेष मुलांची समस्या चलचित्राद्वारे त्यांनी जिवंत केली असून, या मुलांवर अन्याय, अत्याचार होतो. त्यामुळे त्या मुलांचे शिक्षण आणि संरक्षणाची जबाबदारी समाजावर आहे, असा संदेश या उत्सवातील चलचित्रात दिला आहे. अत्यंत आकर्षक आणि मार्मिक स्वरूपात विषयाची मांडणी केल्यामुळे ही सजावट बघण्यासाठी भाविक गर्दी करत आहेत.
...............
कागदाच्या लगद्यापासून मूर्ती
परेलच्या नरेपार्क येथील विशेष मुलांच्या शाळेतील ३० मुलांनी या विषयाची मांडणी करण्यात सहभाग घेतला. काही मिनिटांचा स्क्रीन शो, चलचित्राच्या माध्यमातून हा विषय साकार केला आहे. मुर्तिकार नरेश मिस्त्री यांनी गणेशमूर्ती कागदाच्या लगद्यापासून तयार केली आहे, तर सजावट डॉ. सुमीत पाटील, देवेंद्र आंबेरकर, (कार्याध्यक्ष) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यावरणपूरक उत्सवाची मांडणी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.