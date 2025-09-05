सरिता खानचंदानी यांच्या आत्महत्याप्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा
सरिता खानचंदानी यांच्या आत्महत्याप्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा
उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) : पर्यावरणप्रेमी ॲड. सरिता खानचंदानी यांच्या आत्महत्येने संपूर्ण शहर हादरले होते. अखेर त्यांच्या डायरीत लिहिलेल्या सुसाईड नोट व पती पुरुषोत्तम यांच्या फिर्यादीवरून पाच जणांविरुद्ध विठ्ठलवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
उल्हासनगरात २८ ऑगस्ट रोजी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास कॅम्प नंबर चारमधील रोमा अपार्टमेंटच्या सातव्या मजल्यावरून उडी घेऊन सरिता यांनी आत्महत्या केली होती. सरिता यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांच्या डायरीत सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. त्यात शिवसेना ठाकरे गटाचे कल्याण जिल्हाप्रमुख धनंजय बोडारे, जिया गोपलानी, उल्हास फाळके, शिवानी आणि राज चांदवानी या पाच जणांची नावे नमूद केली होती. याबाबत त्यांचे पती पुरुषोत्तम खानचंदानी यांनीही स्पष्ट आरोप करीत पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची तक्रार दाखल केली. घटनेच्या आदल्या दिवशी मध्यरात्री जिया गोपलानीसोबत सरिता यांचा वाद झाला होता. त्याप्रसंगी काही व्यक्ती त्यांच्या घरासमोर उपस्थित होत्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्या पोलिस ठाण्यातही गेल्या होत्या; मात्र काही तासांतच त्यांनी टोकाचा निर्णय घेतला. हे सीसीटीव्हीतून स्पष्ट झाले. सरिता यांच्या आत्महत्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
