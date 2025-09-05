अंबरनाथमध्ये मद्यधुंद चालकाचा धुमाकूळ
अंबरनाथमध्ये मद्यधुंद चालकाचा धुमाकूळ
रिक्षा व वाहनांना धडक; आरोपीला अटक
अंबरनाथ, ता. ५ (वार्ताहर) ः मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवून रिक्षा, दुचाकी आणि इतर वाहनांना धडक दिल्याच्या आरोपाखाली शिवाजीनगर पोलिसांनी एका कारचालकाला अटक केली आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. ४) रात्री पावणेअकरा वाजण्याच्या सुमारास अंबरनाथ पूर्वेकडील हरिओम पार्क या ठिकाणी घडली. भानुदास दादा माने (वय ५१) या रिक्षाचालकाने दिलेल्या तक्रारीनुसार ते त्यांच्या रिक्षाने घरी जात असताना समोरून एका भरधाव कारने त्यांच्या रिक्षाला धडक दिली. त्यानंतर या कारने दुसऱ्या एका कारला त्यानंतर पुढील एका स्कूटरसह काही वाहनांना धडक दिली. धडक देणाऱ्या कारमधील चालक नवनीत सुशील मिश्रा (वय ३४) हा मद्याच्या नशेत ही कार चालवत होता. माने यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी नवनीत मिश्रा याला ताब्यात घेतले असून त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक आर. पी. भवारी करीत आहेत.
