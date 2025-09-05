त्या तरुणाचा मृतदेह खाडीमध्ये विटावा ते दिघाच्या दरम्यान मिळाला
खाडीत पडलेल्या तरुणाचा मृतदेह हाती
‘त्या’ तरुणाचा मृतदेह शोधण्यास यश
ठाणे, ता. ५ ः मुलुंड येथून लोकलने घरी निघालेल्या कळवा, घोलाईनगर येथील आकाश शर्मा (वय १९) हा तरुण धावत्या लोकलमधून विटावा खाडीत पडला होता. आकाशचा मृतदेह शुक्रवारी (ता. ५) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास स्थानिक मच्छीमारांना खाडीमध्ये विटावा ते दिघाच्यादरम्यान सापडला असल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
आकाश हा गुरुवारी (ता. ४) मुलुंड येथून लोकलच्या दरवाजात उभा राहून घरी निघाला होता. त्याचा धावत्या लोकलमधून तोल जाऊन तो विटावा खाडीत पडला. ही घटना दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली होती. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी यांच्या मदतीने स्थानिक मच्छीमारांच्या दोन बोटींच्या साहाय्याने आकाशचा शोध घेण्यात येत होता. शुक्रवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास आकाशचा मृतदेह खाडीमध्ये विटावा ते दिघाच्यादरम्यान स्थानिक मच्छीमार प्रथमेश खारकर, जितू खारकर व सुरेश विटावकर यांना मिळाला. त्यांनी तो मृतदेह खाडीमधून बाहेर काढून ठाणे लोहमार्ग (रेल्वे) पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याची माहिती पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी दिली.
