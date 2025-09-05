गणरायाच्या चरणी चांदीची गदा अर्पण
गणरायाचरणी चांदीची गदा अर्पण
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी घातले होते साकडे
भिवंडी, ता. ५ (वार्ताहर) : शहरातील ‘एकात्मतेचा राजा’ म्हणून गौरविल्या जाणाऱ्या धामणकर नाका मित्र मंडळाच्या दर्शनासाठी भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी (ता. ४) हजेरी लावत गणरायाचरणी पाच किलो वजनाची चांदीची गदा अर्पण केली. या वेळी मंडळ अध्यक्ष संतोष शेट्टी, आमदार महेश चौघुले, भाजप शहराध्यक्ष रवी सावंत, रिपाइंचे अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड, भाजप माजी अध्यक्ष ॲड. हर्षल पाटील यांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर यावे, यासाठी रवींद्र चव्हाण यांनी धामणकर नाका मित्र मंडळाच्या ‘एकात्मतेचा राजा’समोर गेल्यावर्षी साकडे घातले होते. ते स्वप्न पूर्ण झाल्याने रवींद्र चव्हाण यांनी या वेळी गणरायाच्या चरणी पाच किलो वजनाची चांदीची गदा अर्पण करीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यातील जनतेच्या हिताच्या सर्व योजना कार्यान्वित होण्यासाठी प्रार्थना केली. या वेळी चव्हाण म्हणाले, की ‘समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला न्याय देण्याचे काम महायुतीचे सरकार करीत आहे. मराठा समाजासाठी जशी सरकारने उपसमिती स्थापन केली. तशी ओबीसी समाजासाठीसुद्धा उपसमिती गठित केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही समित्या दोन समाजांत तेढ निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतील. मराठा व ओबीसी या दोन्ही समाजाला न्याय देण्याचा महायुतीचा संकल्प आहे.’
