डम्परच्या चाकाखाली आल्याने दाम्पत्याचा मृत्यू
डम्परच्या चाकाखाली आल्याने दाम्पत्याचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. ५ (वार्ताहर) : मुंब्रा येथून नवी मुंबई मार्गे दुचाकीवरून साकीनाका येथे जाणारे दाम्पत्य भरधाव डम्परच्या चाकाखाली आल्याने या दोघांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. ४) रात्री वाशी टोलनाक्याजवळ घडली. वाशी पोलिसांनी याप्रकरणी डम्परचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे.
रोशन वलेरीयन लोबो (वय ३९) व जॅन्सी रोशन लोबो (वय ३२) असे मृत दाम्पत्याचे नाव आहे. लोबो दाम्पत्य मुंबईतील साकीनाका ९० फिट रोड येथील महात्मा फुले नगरमध्ये राहत होते. हे दाम्पत्य गुरुवारी दुपारी दुचाकीवरून मुंब्रा येथे कामानिमित्त गेले होते. त्यानंतर रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास ते मुंब्रा येथून नवी मुंबई मार्गे साकीनाका येथील घरी जात होते. रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास त्यांची दुचाकी सायन-पनवेल मार्गावरील वाशी टोलनाक्यावजवळ आली असताना, मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव डम्परची त्यांना धडक बसली. या धडकेत लोबो दाम्पत्य या डम्परच्या पाठीमागील चाकाखाली आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताची माहिती मिळताच वाशी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन लोबो दाम्पत्याचे मृतदेह रुग्णालयात पाठवून दिले. या अपघातातील डम्परचालक रेवतलाल रूपलाल महातो (वय ३४) याने निष्काळजीने वाहन चालविल्याने हा अपघात झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यानुसार वाशी पोलिसांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.