धारावीच्या एसव्हीपी नगरमधील ६५ टक्के रहिवासी पुनर्विकासाच्या लाभांसाठी पात्र

मुंबई, ता. ५ : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने (डीआरपी) त्यांचा दुसरा परिशिष्ट २चा मसुदा प्रकाशित केला आहे. त्यानुसार सरदार वल्लभभाई पटेल (एसव्हीपी) नगरातील ५०७ निवासी गाळ्यांपैकी ३३२ गाळेधारक म्हणजेच सुमारे ६५ टक्के रहिवासी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत घरासाठी पात्र असल्याचे आढळले आहे. दुसऱ्या मसुद्यात एकूण ५४६ संरचनांचा समावेश असून त्यात ३९ सार्वजनिक सुविधा आहेत.
डीआरपीच्या परिशिष्ट २ यादीनुसार, २०१ कुटुंबे धारावीतच पुनर्वसनासाठी पात्र ठरली आहेत आणि १३१ गाळेधारकांना धारावीबाहेर निवास मिळेल. आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे आतापर्यंत फक्त ३५ सदनिकाधारकांना अपात्र घोषित केले आहे. तथापि, अंतिम परिशिष्ट २ प्रकाशित होण्यापूर्वी ते अजूनही सक्षम अधिकाऱ्याकडे त्यांची बाजू मांडू शकतात. नंतरही ते डीआरपीअंतर्गत निर्मित चारस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणेकडे अपील करू शकतात. दरम्यान, सार्वजनिक शौचालये (३६), धार्मिक स्थळे (२) आणि नागरी सुविधा संरचना (१)सारख्या सार्वजनिक सुविधांसह १७९ गाळ्यांच्या कागदपत्रांच्या छाननीचे काम बृहन्मुंबई महापालिका आणि बेस्टसारख्या यंत्रणांकडून सुरू आहे. या गाळ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया या यंत्रणांकडून पूर्ण होताच परिशिष्ट २ अद्ययावत केले जाईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदा अटी आणि शर्तीनुसार १ जानेवारी २००० पूर्वी बांधलेल्या सर्व निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक संरचना धारावीतच पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत.
