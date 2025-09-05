पवईत भीषण अपघात

‘राजा’च्या दर्शनावरून परतताना अपघात
उपचारदरम्यान तरुणाचा मृत्यू
घाटकोपर, ता. ५ (बातमीदार) ः लालबागच्या राजाचे दर्शन घेऊन परतणाऱ्या दोन तरुणांच्या दुचाकीला पवईतील जेव्हीएलआर मार्गावरील पेट्रोलपंपाजवळ बेस्ट बसची धडक बसली. ही घटना गुरुवारी (ता. ४) पहाटे घडली. या अपघातात जखमी झालेल्या एकाचा शुक्रवारी (ता. ५) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दुसरा तरुणही गंभीर जखमी आहे.
अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव देवांश पटेल (वय २२) असून, गंभीर जखमी झालेल्याचे नाव स्वप्नील विश्वकर्मा (२२) असे आहे. दोघेही अंधेरीतील एमआयडीसी परिसरातील रहिवासी आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. जखमी स्वप्नीलवर पवई येथील रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, देवांश आणि स्वप्नील हे आपल्या मित्रांसोबत दुचाकीवरून लालबागच्या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी गेले होते. दर्शन झाल्यानंतर पहाटे घरी परतत असताना ही घटना घडली. अपघात नेमका कसा घडला याचा तपास पवई पोलिस करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.