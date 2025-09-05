मुंबई-नाशिक महामार्गावर बापलेकीचा मृत्यू
ट्रकच्या धडकेत दुचारीवरील बापलेकीचा मृत्यू
भिवंडी, ता. ५ (वार्ताहर) : मुंबई-नाशिक महामार्गावर भिवंडी तालुक्यातील डोहळे गावाच्या हद्दीत देवदर्शनावरून घरी परतताना दुचाकीला मागून भरधाव येणाऱ्या ट्रकने धडक दिल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी घडली. या अपघातात राजेश अधिकारी (वय ३९) व वेदिका (वय ११) राहणार सरळांबे ता. शहापूर या बापलेकीचा मृत्यू झाला.
राजेश अधिकारी हे मुलगी वेदिकासोबत दुचाकीवरून भिवंडी तालुक्यातील सापे गावात नातेवाइकांकडे गणपती दर्शनासाठी दुपारी आले होते. देवदर्शनानंतर ते शहापूर तालुक्यातील सरळांबे येथील घरी सायंकाळी परतत असताना तालुक्यातील डोहळे गावाच्या हद्दीत साईधाम लॉजेस्टिकसमोर शहापूरच्या दिशेने जात असताना पाठीमागून येणाऱ्या एका भरधाव ट्रकने अधिकारी यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात या बापलेकीचा मृत्यू झाला. या अपघातात स्थानिकांच्या मदतीने पडघा पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पडघा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले आहे, तर या अपघाताच्या घटनेचा अधिक तपास पडघा पोलिस करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.