धर्माच्या नावावर घरांची विक्री
कर्जतमधील ‘हलाल लाइफस्टाइल’ वादात; राज्य प्रधान सचिवांना नोटीस
राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोगाकडून दखल
कर्जत, ता. ५ (बातमीदार) : तालुक्यातील ममदापूर ग्रामपंचायत हद्दीत उभारला जाणारा ‘हलाल लाइफस्टाइल ग्रुप हाउसिंग प्रकल्प’ हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकल्पात केवळ मुस्लिम समाजालाच घरे विकली जाणार असल्याची जाहिरात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत या प्रकल्पाबाबत चर्चा रंगली आहे.
‘सह्याद्री राईट फोरम’ या संस्थेने यासंदर्भात राष्ट्रीय मानवी अधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूनगो यांनी समाजमाध्यमावर पोस्ट करत या प्रकल्पाच्या जाहिरातीचा व्हिडिओ शेअर केला. ‘एक देश, एक समाज घडविण्याऐवजी धार्मिक विभागणी केली जात आहे,’ असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. यावरून गदारोळ वाढल्याने संबंधित विकसकाने जाहिरातीचे व्हिडिओ हटवले; मात्र वाद शमला नाही. या जाहिरातीत हिजाब परिधान केलेली महिला आणि नमाज अदा करणारा पुरुष दाखवण्यात आला होता. मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत बुधवारी (ता. ३) राज्य सरकारच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावली आहे. पुढील दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, ‘सुकून एम्पायर’ नावाचा हा बहुमजली प्रकल्प ‘ओसिस डेव्हलपर्स’कडून उभारला जात असून, केवळ मुस्लिम समाजासाठी घरे विकली जातील, असा उल्लेख जाहिरातीत करण्यात आला होता. प्रकल्पात आलिशान सदनिका, जलतरण तलाव, मुलांसाठी खेळाचे मैदान, तसेच नमाज अदा करण्यासाठी मशीद अशा सुविधा असतील. ‘इस्लाम धर्म आचरण करणाऱ्या लोकांनाच येथे घर खरेदी करता येईल,’ असा उल्लेख जाहिरातीत होता.
हिंदू संघटनांचा विरोध
धर्माच्या आधारावर जाहिरात केल्याने हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरला असून हिंदू संघटनांनी याला विरोध दर्शविला आहे; मात्र अद्याप विकसकांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. संविधानानुसार कोणत्याही जाती-धर्माच्या आधारावर एखाद्या नागरिकाला घर विकण्यास नकार देता येत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित विकसकाविरोधात काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
