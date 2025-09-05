चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था
चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेचे
अध्यक्ष चव्हाण यांचा ७८वा अभीष्टचिंतन सोहळा
मुंबई, ता. ५ : अकराशे पन्नास कोटी रुपये ठेवींचा टप्पा पार करणारी कोकणातील एकमेव पतसंस्था असलेल्या चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष चव्हाण यांचा ७८वा अभीष्टचिंतन सोहळा रविवारी (ता. ७) चिपळूण येथे होणार आहे.
या वेळी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांचा सत्कार सोहळादेखील होणार आहे. बहादूरशेख नाक्यावरील सहकार भवन येथे ११ वाजता दरेकर यांचा सत्कार होईल. दुपारी साडेअकरा ते एक वाजण्यादरम्यान सहकारविषयक कार्यशाळा आणि दुपारी एक वाजता चव्हाण यांचा अभीष्टचिंतन सोहळा होणार आहे. कार्यक्रमाला संस्थेचे सभासद, हितचिंतक, ठेवीदार आणि सहकार कार्यकर्त्यांनी व नागरिकांनी उपस्थित राहावे, अशी विनंती पतसंस्थेच्या संचालक व कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
