गणेश विसर्जनासाठी महापालिका सज्ज
गणेश विसर्जनासाठी महापालिका सज्ज
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ५ : अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी होणाऱ्या गणेश विसर्जनासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने जय्यत तयारी केली आहे. महापालिकेच्या विद्युत विभागामार्फत एकूण ७६ विसर्जनस्थळी जनरेटरची व्यवस्था करण्यात आली असून, ३८ प्रमुख ठिकाणी २१२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.
कल्याण परिसरातील नागरिकांना गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी एकूण ६५ ठिकाणी महापालिकेमार्फत व्यवस्था करण्यात आली असून, यामध्ये अ, ब, क, ड व जे प्रभागात ‘विसर्जन आपल्या दारी’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे, तर डोंबिवली परिसरातील नागरिकांना गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी ६२ ठिकाणी फ, ग, ह, आय व ई प्रभागात व्यवस्था करण्यात आली आहे. महापालिकेने सर्व प्रभागातील विसर्जनस्थळांवर कृत्रिम विसर्जनासाठी चोख व्यवस्था ठेवली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या सर्व मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे आवश्यक आहे. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होणार आहे.
सर्व विसर्जनस्थळी विसर्जन प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या निर्देशानुसार दुर्गाडी, मोठा गाव, कुंभारखान पाडा इ. महत्त्वाच्या विसर्जनस्थळांवर सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन होईपर्यंत अधिकारीवर्गाच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत.
एक हजार २३३ पोलिसांचा बंदोबस्त
अनंत चतुर्दशीनिमित्त कल्याण-डोंबिवली परिसरात गणपती विसर्जनाची मिरवणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कल्याण परिमंडळाचे पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण एक हजार २३३ पोलिसांचा बंदोबस्त शहरात उभारण्यात आला असून, शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत १४ हजार ४८३ गणपतींचे विसर्जन होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.