नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवरून वाद
भाजप-शिंदे गटावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आरोप
वाशी, ता. ५ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभागरचनेवरून मोठा वाद पेटला असून, भाजप-शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या दबावाखाली प्रशासनाने सोयीस्कर प्रभाग आखणी केल्याचा आरोप अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केला आहे. जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत यांनी महापालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांवर थेट निशाणा साधला आहे.

नामदेव भगत म्हणाले की, ‘प्रभागरचनेवर नागरिक, सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या, मात्र या हरकतींना योग्य प्रतिसाद न देता प्रशासनाचा सावळा गोंधळ सुरू आहे. संपूर्ण प्रक्रिया एकतर्फी राबवली जात असून, ही बाब लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान करणारी आहे. महापालिका प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यावरूनच ही रचना आखली आहे.’ अशी टीका भगत यांनी केली केली. या वेळी निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करून आयुक्त व अधिकाऱ्यांचे ब्रेन मॅपिंग करावे, अशी मागणी भगत यांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाने याटी तातडीने याची दखल घेतली पाहिजे, अशी मागणीही भगत केली.

