सायन स्थानकातील नवीन जिना सुरू
पायपीट थांबल्याने प्रवाशांना दिलासा
धारावी, ता. ४ (बातमीदार) : सायन रेल्वेस्थानकातील नवीन जिना सुरू झाल्याने प्रवाशांची पायपीट थांबली आहे. यासंदर्भात ‘सकाळ’च्या २६ ऑगस्टच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. याची दखल घेत कार्यवाही झाल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
सायन स्थानकासमोरील वाहतूक पूल जुना झाल्याने नूतनीकरणासाठी एक वर्षापूर्वी तोडण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानकातून धारावीच्या दिशेला बाहेर पडण्यासाठी असलेले जवळपास सर्व मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात ‘सकाळ’मध्ये वारंवार बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत रेल्वे प्रशासनाने जुन्या जिन्याजवळ नव्याने आणखी एक जिना उभारण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही नवीन जाण्याचे काम पूर्ण झालेले नव्हते. त्यामुळे जुन्या जिन्यावर प्रवाशांना जीवघेणी कसरत करावी लागत होती.
रेल्वे प्रशासनाने लवकरात लवकर नवीन जिना खुला करावा, अशी मागणी प्रवासी करीत होते. यासंदर्भात ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने नवा जिना पादचाऱ्यांसाठी खुला केला आहे. त्यामुळे प्रवासी समाधान व्यक्त करीत आहेत.
स्थानकात प्रवेश करण्यासाठी पूर्वी धारावीतील प्रवाशांना स्थानकासमोरील मुख्य रस्ता ओलांडून जावे लागत होते. त्यामुळे अनेकदा अपघात घडत होते. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी रेल्वे व पालिका प्रशासनाने संयुक्तपणे स्थानकातील फलाट क्रमांक एक जवळ धारावीत येण्यासाठी भुयारी मार्ग चालू केला होता.
अनेकदा जिन्यावर गर्दी वाढल्यावर चेंगराचेंगरी होत आहे. या चेंगराचेंगरीमुळे एखादी दुर्घटना घडण्याअगोदर रेल्वे प्रशासनाने नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या जिन्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून जिना खुला करावा, अशी मागणी समस्त कक्कया महासंघाचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष राम कोकणे यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केली होती. लहान विद्यार्थी, रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती, गरोदर महिला यांना स्थानकाबाहेर पडणे जीवावर येत आहे. अनेकदा धारावीकडे बाहेर पडणाऱ्या जिन्यावर गर्दी झाल्यावर या लोकांना गर्दीचा मोठा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे प्रवासी संताप व्यक्त करीत होते.
गर्दीमुळे दुर्घटनेची भीती
भुयारी मार्गसुद्धा बंद करण्यात आला आहे. स्थानकातून धारावीच्या दिशेला संत रोहिदास मार्ग येथे बाहेर पडण्यासाठी जुने झालेले जिने हाच एकमेव मार्ग ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानकातून बाहेर पडण्यासाठी व स्थानकात प्रवेश करण्यासाठी प्रवाशांची सतत तुडुंब गर्दी होत आहे. त्यामुळे एखाद्या दुर्घटनेची भीती प्रवासी व्यक्त करीत आहेत.
