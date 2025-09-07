महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर २६४ हरकती
महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर २६४ हरकती
कल्याण, ता. ७ (वार्ताहर) : आगामी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या प्रारूप प्रभागरचनेवर एकूण २६४ हरकती दाखल झाल्या असून, सर्वाधिक हरकती २७ गावांतील प्रभागरचने संदर्भात केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, साडेतीन हजार हरकतींचे गठ्ठे तयार करून अखेरीस त्या एकत्रित करून २४ ठळक हरकतींच्या रूपात सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
२०१५ मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीनंतर २०२० मध्ये लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपला आणि त्यानंतर प्रशासकीय राजवटीखाली पालिकेचा कारभार सुरू झाला. कोरोना महामारीमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या. अखेर, राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार १२२ सदस्य निवडण्यासाठी ३१ चार-सदस्यीय पॅनेलची निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर २२ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती घेण्यास मुभा देण्यात आली होती.
हरकती दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी गुरुवारी (ता. ४) दुपारी ३ वाजेपर्यंत २६४ हरकती दाखल झाल्या. अनेक प्रभागांमध्ये इमारतींच्या समूहांना वेगळ्या प्रभागांमध्ये टाकण्यात आल्यामुळे नागरिकांनी सीमारेषांविषयी हरकती घेतल्या. २७ गावांमधील प्रभागांमध्ये प्रचंड गोंधळ, लांबच लांब हद्दी, असंख्य वस्त्या व क्षेत्र जोडल्यामुळे नागरिकांत नाराजीचा सूर उमटला आहे. यावर ११ सप्टेंबरपासून हरकतींची सुनावणी होणार आहे. संबंधित नागरिकांनी त्या दिवशी स्वतः उपस्थित राहण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. सुनावणीनंतर नगरविकास विभागाकडे अंतिम मसुदा पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर विभाग राज्य निवडणूक आयोगाला अंतिम प्रभागरचना सादर करणार असून, ३ ते ६ ऑक्टोबरदरम्यान ती जाहीर होईल, अशी माहिती निवडणूक अधिकारी रमेश मिसाळ यांनी दिली आहे.
