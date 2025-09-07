वाहतूक प्रकल्पांना गती द्या
वाहतूक प्रकल्पांना गती द्या
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे एमएमआरडीए प्रशासनाला सूचना
कल्याण, ता. ७ (वार्ताहर) : कल्याण-लोकसभा मतदारसंघातील विविध महत्त्वाकांक्षी वाहतूक प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी एमएमआरडीए मुख्यालयात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी प्रशासनाला वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या प्रवासाला अधिक सुलभ करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांना लवकर गती देण्याच्या सूचना दिल्या.
सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या अंबरनाथ सॅटिस प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. लवकरच जागेचा तिढा सोडवून कामाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच डोंबिवली-टिटवाळा अंतर कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या कल्याण रिंग रोडच्या आठ टप्प्यांपैकी टप्पा ४, ५, ६ आणि ७ चे काम पूर्णत्वाकडे आहे. टप्पा ३ चे काम अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच पूर्ण होणार आहे. टप्पा १ आणि २ साठी भूसंपादन व नव्या आरेखनाला गती देण्याचे निर्देश.
शिळफाटा-रांजनोली द्विस्तरीय रस्ता ः शिळफाटा ते रांजनोली या मार्गावर डबल डेकर उन्नत मार्ग उभारण्याच्या निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवाव्यात, असे खासदारांनी सांगितले. यामुळे प्रवासाचा कालावधी खूप कमी होणार आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो ५ चे मार्ग बदलून बदलापूर-अंबरनाथ यादरम्यान चिखलोली स्थानकापर्यंत नेण्यात येणार आहे. यामुळे अंबरनाथ, उल्हासनगर व बदलापूर परिसरातील नागरिकांना ठाणे, मुंबई व नवी मुंबई गाठणे सोपे होणार आहे. बैठकीत एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल, आमदार राजेश मोरे, आमदार विश्वनाथ भोईर, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल, शिवसेना पदाधिकारी राजेंद्र चौधरी, अरुण आशान, राजेश कदम, रवी पाटील, रमाकांत देवळेकर, नीलेश शिंदे, रमाकांत मढवी, बाबाजी पाटील, महेश गायकवाड, पप्पू पिंगळे, मिलिंद पाटील, राजन मराठे, नितीन पाटील, सागर जेधे, कुणाल भोईर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प
अंबरनाथ-बदलापूर-उल्हासनगर संयुक्त प्रकल्पाच्या उभारणीचा आढावा घेतला. तिन्ही पालिकांनी समन्वय साधून काम वेगाने पूर्ण करावे, असे निर्देश देण्यात आले. डोंबिवली स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी डोंबिवली सॅटिस प्रकल्प उभारणीचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला देण्यात आल्या. तसेच यू-टाईप रस्ता आणि इतर महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेला जलद गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
