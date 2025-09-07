स्वच्छता जनजागृतीस नागरिकांचा प्रतिसाद
स्वच्छतेबाबत महापालिकेची जनजागृती
कल्याण, ता. ७ (वार्ताहर) : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आणि सुमीत एल्कोप्लास्ट संस्थेच्या आयईसी टीमद्वारे शहरात स्वच्छतेसंबंधी जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत आयईसी टीमने विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना भेट देत नागरिकांशी संवाद साधला. गणेशोत्सवात निर्माण होणाऱ्या निर्माल्याची योग्य विल्हेवाट, परिसराची स्वच्छता राखण्याचे महत्त्व, ओला व सुका कचरा वेगळा करणे, वैद्यकीय कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन, तसेच स्वच्छतेसंबंधी नागरिकांची जबाबदारी आणि कर्तव्ये याबाबत पथनाट्याद्वारे मार्गदर्शन केले जात आहे. गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांसह स्थानिक नागरिकांनी या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी सांगितले, की अशा प्रकारच्या मोहिमांमुळे कचऱ्याचे नियोजन करणे सोपे होते आणि स्वच्छता ही केवळ महापालिकेचीच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, अशी जाणीव वाढते.
मुले, युवक आणि महिलांचा मोहिमेत विशेष सहभाग दिसून आला आहे. लहान मुलांनी मंडळ परिसरात स्वच्छता राखण्याची शपथ घेतली, तर काही महिलांनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी घरी स्वतंत्र डबे ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने व्यक्त केलेल्या आश्वासनानुसार, या उपक्रमामुळे शहरातील स्वच्छतेत निश्चितच सुधारणा होईल आणि नागरिकांच्या विचारसरणीत सकारात्मक बदल घडतील. गणेशोत्सव हा धार्मिक उत्सव असला तरी त्यातून समाजहिताचे आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविणे शहराच्या दीर्घकालीन विकासासाठी फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
