सोनिवली स्मशानभूमीची दयनीय अवस्था
छत नसल्याने पावसात अंतिम संस्काराची वेळ
बदलापूर, ता. ७ (बातमीदार) : सोनिवली गावातील स्मशानभूमीची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. त्यामुळे मृतांच्या नातेवाइकांना अंतिम संस्कारासाठीदेखील संघर्ष करायला लागत आहे. स्मशानभूमीवर छप्पर नाही, तसेच जागोजागी चिखल साचला आहे. खराब रस्ता आणि पावसामुळे सरणावरील लाकडे जळत नसल्याने या सगळ्याचा त्रास नातेवाइकांना अंत्यविधीदरम्यान सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, शुक्रवारी (ता. ५) अंत्यविधीच्या वेळी लाकडे ओलसर असल्याने पेटत नसल्याने ग्रामस्थांनी ३० लिटर डिझेल स्वतः विकत घेऊन मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले.
२००५ मध्ये आलेल्या पुरात ही स्मशानभूमी वाहून गेली होती. त्यानंतर केवळ तात्पुरते पत्र्याचे छप्पर टाकले गेले होते. तेही छप्पर कोरोना काळात कोसळले आणि तेव्हापासून आजतागायत कोणतेही कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यात आलेले नाही. कोरोनाकाळात मुख्याधिकारी योगेश गोडसे यांनी २७ लाखांचा निधी मंजूर केल्याचा बॅनर झळकवण्यात आला होता; पण प्रत्यक्षात एकही काम झालेले नाही, असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे आता निधी गेला कुठे, असा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत.
कोरोनाकाळापासून आम्ही स्मशानभूमीच्या दुरुस्तीची वाट पाहत आहोत. तत्कालीन मुख्याधिकारी योगेश गोडसे यांनी त्या वेळी २७ लाख रुपये निधी मंजूर केला; मात्र या ठिकाणी कोणतेच काम करण्यात आले नाही. मग हे २७ लाख रुपये गेले कुठे? रस्त्यावरील खड्डे, पाणी, विजेची समस्या याला तोंड देत बदलापुरात जगणे तर कठीण झालेच आहे; मात्र मरण त्याहून कठीण झाले आहे.
- जितेश शरद माळी, ग्रामस्थ
या स्मशानभूमीकडे येणारा रस्ता उखडून गेला आहे आणि स्मशानभूमीची वाट संपूर्ण निसरडी झाली आहे. सामान्य करदात्यांना पालिकेने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे असतानाही, या स्मशानभूमीची ही अवस्था पाहिल्यानंतर नक्की पालिका प्रशासन करतेय काय, असा सवाल निर्माण होत आहे. पालिका प्रशासन जर याच स्मशानभूमीकडे लक्ष देत नसेल तर आमदार किसन कथोरे त्यांच्याकडे आम्ही समस्या घेऊन जाणार आहोत.
- जयेश केवणे, मृताचे नातेवाईक
स्मशानभूमीच्या दुरुस्तीच्या कामाबाबत निविदा मंजूर करण्यात आली असून, कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली आहे. लवकरच या स्मशानभूमीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात येऊन, सगळ्या सुविधा देऊन ही स्मशानभूमी चांगल्या स्थितीत बांधणार आहोत.
- विजय पाटील, नगर अभियंता, कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका
