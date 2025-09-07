मुरूडमध्ये गणरायाला भावपूर्ण निरोप;
मुरूडमध्ये गणरायाला भावपूर्ण निरोप;
१,७९० मूर्तींचे समुद्रात विसर्जन समुद्रात
मुरूड, ता. ७ (बातमीदार) ः गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या! च्या जल्लोषात मुरूड शहरातील तब्बल १, ७९० गणेशमूर्तींचे सिंधूसागरात मोठ्या थाटामाटात विसर्जन करण्यात आले. अनंत चतुर्दशीच्यानिमित्ताने शहरात सकाळपासूनच भक्तिरस ओसंडून वाहत होता.
दुपारनंतर सुरू झालेल्या मिरवणुकांमध्ये हातगाड्या, चारचाकी, टेंपो तसेच डोक्यावर मूर्ती घेऊन आलेल्या गणेशभक्तांनी फटाक्यांच्या आतषबाजीत आणि ढोल-ताशांच्या गजरात मोरया! मोरया! चा जयघोष करत मिरवणुका काढल्या. पारंपरिक खालु बाजे, ब्रासबँड आणि बेंजोच्या तालावर तरुणाई थिरकत होती. संध्याकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत हे विसर्जन शांततेत पार पडले. पोलिस निरीक्षक परशुराम कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात आणि ग्रामीण भागात पोलिस व होमगार्ड तैनात करण्यात आले होते. औषधोपचाराची तयारी तसेच १० जीव रक्षक किनाऱ्यावर सज्ज ठेवण्यात आले होते. हॅलोजन दिव्यांच्या प्रकाशात किनारा उजळून निघाला होता.
.................
नगरपरिषदेची सोय व पर्यावरणाचे भान
नगरपरिषदेने शहरात निर्माल्यासाठी कुंभ ठेवले होते. मात्र प्लॅस्टिकमध्ये निर्माल्य टाकणाऱ्यांची संख्या कमी व्हावी, यासाठी जनजागृतीची गरज असल्याचे जाणवले. या विसर्जन सोहळ्यात कोकणवासीयांची श्रद्धा, उत्साह आणि एकात्मता स्पष्टपणे जाणवत होती.
................
श्रीवर्धनमध्ये कृत्रिम तलावाना उत्तम प्रतिसाद
श्रीवर्धन, ता.७ (वार्ताहर) ः अनंत चतुर्दशीच्या निमित्ताने श्रीवर्धन शहरात २६३ घरगुती गणपती आणि ३ सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे विसर्जन सायंकाळी समुद्रकिनारी आणि कृत्रिम तलावात शांततेत पार पडले. सायंकाळी पाखाडी व आळीतील भाविकांनी डोक्यावर मूर्ती ठेवून, हातगाड्यांतून, पालखीतून भजन-कीर्तन आणि आरत्यांच्या गजरात मिरवणुका काढल्या. रस्त्यांवर उत्सवाचे वातावरण दाटले होते. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ३२ अंमलदार, १० होमगार्ड आणि दोन अधिकारी तैनात होते. किनाऱ्यावर हॅलोजन दिव्यांची रोषणाई आणि ध्वनीक्षेपकाद्वारे सूचना देऊन भाविकांचे मार्गदर्शन करण्यात आले. यावर्षी मठाचा गवंड किनाऱ्यावर कृत्रिम विसर्जन तलावाची सुविधा नगरपरिषदेने केली होती, ज्याचा नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर वापर केला.
...................
पोयनाडमध्ये पावसाच्या सरींमध्येही जल्लोष
पोयनाड, ता. ७ (बातमीदार) ः अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड परिसरात शनिवारी संध्याकाळी १० दिवसांच्या गणरायाचे विसर्जन भाविकांच्या जल्लोषात पार पडले. सायंकाळी पाचनंतर गावातील विविध विसर्जन घाटांवर आणि तलावांमध्ये गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. पारंपरिक टाळ-मृदुंगाच्या गजरात तसेच डीजेच्या तालावर तरुणाईने ठेका धरला. काही भाविकांनी पावसाचा अंदाज पाहून लवकर विसर्जन केले तर अनेकांना मिरवणुकीदरम्यान पावसाचा सामना करावा लागला. दिवलांगचा राजा या सार्वजनिक गणपतीचे विसर्जन रात्री ८ वाजता ओंकारेश्वर घाटावर करण्यात आले. ज्ञानोबा माऊली तुकारामच्या गजरात भजनी मंडळांचे सादरीकरणही पाहायला मिळाले. पोलिसांनी घाटांवर बंदोबस्त ठेवला होता. होमगार्डदेखील तैनात होते. ग्रामस्थांच्या सहकार्यामुळे विसर्जन शांततेत पार पडले.
........
खोपोलीत जनजागृतीचे संदेश देणारे देखावे ठरले आकर्षण
खोपोली, ता. ७ (बातमीदार) ः अकरा दिवसांचा गणपती उत्सव खोपोलीत भक्तिपूर्ण आणि उत्साही वातावरणात पार पडला. पावसाचे सावट असले तरी विसर्जन सोहळ्यात उत्साह ओसंडून वाहत होता. शेकडो घरगुती आणि पन्नासहून अधिक सार्वजनिक मंडळांच्या मिरवणुकांनी शहर दणाणून गेले. ढोल-ताशांच्या गजरात, फुलांच्या वर्षावात आणि पारंपरिक पोशाखात गणेशभक्तांनी बाप्पाला निरोप दिला. विविध सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्षांनी मार्गात पाणी, चहा-नाष्ट्याची व्यवस्था केली होती. खोपोली रोटरी क्लब आणि पालिका यांनी फिरते कृत्रिम विसर्जन घाट उपलब्ध करून दिले. ज्याचा नागरिकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. सार्वजनिक मंडळांनी प्लॅस्टिकविरोधी जनजागृती, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक प्रश्नांवर देखावे सादर केले. सर्व स्तरांतील व्यक्तींसाठी, विशेषतः तरुण व बच्चेकंपनीसाठी आनंद व जल्लोषाचा महोत्सव म्हणजे गणपती महोत्सव. पावसाचे सावट असतांनाही खोपोलीत या ही वर्षी अतिशय भक्तीपूर्ण व उत्साही वातावरणात हा महोत्सव निर्विघ्नपणे मोठ्या आनंददायी वातावरणात झाला. संपूर्ण अकरा दिवसांचा गणपती उत्सव शांततापूर्ण व उत्साही वातावरणात साजरा होतांना, स्थानिक पोलिस प्रशासन, पालिका प्रशासनाने विविध स्थरावर उत्तम व योग्य नियोजन केले होते. यात प्रशासनाच्या जोडीला शहरातील विविध सामाजिक संस्था व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महत्वपूर्ण सहभाग घेऊन गणपती उत्सव, विसर्जन मिरवणुका, प्रत्यक्ष विसर्जन सुरळीत होण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली.
...........
खोपोलीत तीन टप्यात हा महोत्सव साजरा झाला. दीड दिवसांचे गणपती, पाच दिवस, गौरी गणपती व अनंत चतुर्थीला विसर्जन होणारे अकरा दिवसांचे गणपती अशा स्वरूपात हा महोत्सव पार पडला. शेकडो घरगुती व ५० च्या वर सार्वजनिक मंडळांचा यात सहभाग होता. शानदार विसर्जन मिरवणुका आदीचे खोपोलीकरांकडून जोरदार स्वागत करण्यात आले. विविध सामाजिक संस्था, राजकीय पक्षांनी मिरवणुकीतील कार्यकर्त्यांना जागोजागी पाणी व चहा-नास्ताची व्यवस्था केली होती. पर्यावरण पूरक विसर्जन होण्यासाठी खोपोली रोटरी क्लब व खोपोली पालिका यांच्या माध्यमातून फिरते कृत्रिम विसर्जन घाटच्या माध्यमातून घरगुती गणपतीचे विसर्जन मोहिमेला या वर्षी नागरिकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.