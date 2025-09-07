अनंत चतुर्दशीच्या गणरायांना निरोप
श्रीवर्धन, ता. ७ (वार्ताहर) ः श्रीवर्धन शहरात अनंत चतुर्दशीच्या गणरायांना सायंकाळी समुद्रकिनाऱ्यावर भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. श्रीवर्धन आगार, कसबा मित्र मंडळ व सोमजाई देवस्थान असे तीन सार्वजनिक, तर २६३ घरगुती गणपतींचे मनोभावे विसर्जन करण्यात आले. सायंकाळदरम्यान पाखाडी व आळीतील भाविकांनी एकत्रित येऊन घरातील गणेशमूर्ती डोक्यावर, हातगाडी तसेच पालखीत ठेवत समुद्रावर विसर्जनासाठी नेल्या. या वेळी रस्त्यात भजने व प्रत्येक चौकात आरत्यांमुळे वातावरण मंगलमय झाले होते. दिवसभरात पावसाने विश्रांती घेतल्याने विसर्जनावेळी अडथळा आला नाही. रस्त्यावरून वाहतूक कोंडी होऊ नये तसेच कुठलाही अनुचित प्रकार उद्भवू नये या दृष्टीने दोन अधिकारी, बत्तीस अंमलदार व दहा होमगार्ड तैनात करण्यात आले आहेत, असे श्रीवर्धन पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक उमेश पाटील यांनी सांगितले. समुद्रकिनाऱ्यावर सायंकाळदरम्यान भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी श्रीवर्धन नगर परिषदेकडून ध्वनिक्षेपकावरून सूचना देण्यात येत होत्या त्याचप्रमाणे बंधाऱ्यावर हॅलोजन दिव्यांचे नियोजन करण्यात आले होते तसेच नगर परिषदेचे सुरक्षा रक्षक भाविकांना मार्गदर्शन करत होते. यावर्षी नगर परिषदेमार्फत मठाचा गवंड येथील किनाऱ्यावरील बंधाऱ्यावर कृत्रिम विसर्जन तलावाचे नियोजन करण्यात आले होते.
