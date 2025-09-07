एमडीसह भिवंडीतील तरुणाला ठाण्यात अटक
एमडीसह भिवंडीतील तरुणाला ठाण्यात अटक
ठाणे, ता. ७ (वृत्तसेवा) : एमडी या अमली पदार्थाची विक्रीसाठी आलेल्या भिवंडीमधील प्रीत वर्मा (२७) या तरुणाला चितळसर मानपाडा पोलिसांनी जेरबंद करून त्याच्याकडून ५.४ ग्रॅम वजनाची एमडी पवाडर जप्त केली आहे. ही कारवाई (ता. ५) रोजी मानपाडा, मुल्लाबाग रोडवर करण्यात आली.
मानपाडा, मुल्लाबाग रोडवर एक अनोळखी तरुण एमडी हा अमली पदार्थ विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती चितळसर मानपाडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील वरुडे यांना मिळाली होती. त्यानुसार सापळा रचून त्याला ताब्यात घेत, त्याच्या अंगझडतीत २२ हजार रुपयांची ५.४ एमडी पावडर, ५०० रुपये असा २२ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल मिळून आला. त्याने बेकायदेशीररित्या अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करत, त्याला अटक केली. याप्रकरणी त्याने हा मुद्देमाल कुठून आणला किंवा कोणाला देण्यासाठी आला होता, याचा तपास चितळसर मानपाडा पोलिसांमार्फत सुरू आहे
