शहापुरात एक हजार ११२ गणेशमूर्तींचे विसर्जन
पारंपरिक वाद्यांसह टाळ-मृदंगाचा गजर
शहापूर, ता. ७ (वार्ताहर) : शहापूर तालुक्यात शनिवारी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणरायाला मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावात निरोप देण्यात आला. एकूण १,११२ गणेशमूर्तींचे मिरवणुकीनंतर शांततेत विसर्जन करण्यात आले. शहापूर, वासिंद, कसारा आणि किन्हवली या चारही पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत घरगुती व सार्वजनिक गणपतींच्या विसर्जनासाठी पुरेशा बंदोबस्ताची तयारी करण्यात आली होती. गणेशभक्तांनी पारंपरिक वाद्यांसह, टाळ-मृदंग आणि ढोल-ताशांमध्ये गणरायाला निरोप दिला. भातसा आणि भारंगी नद्यांमध्ये, तसेच स्थानिक तलावांमध्ये विसर्जन पार पडले. सुरक्षा यंत्रणांनी अतिशय शिस्तबद्धरीत्या विसर्जनाची प्रक्रिया पूर्ण केली. कोणत्याही अनुचित प्रकाराशिवाय उत्सव शांततेत पार पडला.
मुरबाडमध्ये नद्यांमध्ये गणरायाला निरोप
मुरबाड ता. ७ (वार्ताहर) : मुरबाड तालुक्यात यंदाच्या गणेशोत्सवात एकूण ३७९ गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. टोकावडे, धसई, म्हसा, शिवले, कोरावळे या गावांमध्ये गणेशोत्सवाचा उत्साह ठिकठिकाणी पाहायला मिळाला. भक्तांनी हरिपाठ, भजन, कीर्तन, आरत्या अशा धार्मिक कार्यक्रमांनी उत्सव साजरा केला. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान पावसाचा जोर कायम होता, तरीही गणेशभक्तांनी उत्साहात ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढली. मुरबाड नगर पंचायतीने उभारलेल्या कृत्रिम तलावांमध्ये आणि गावातील नद्यांमध्ये गणरायाला निरोप देण्यात आला. पोलिस बंदोबस्त व्यवस्थित होता. पुढच्या वर्षी लवकर या असा जयघोष करत नागरिकांनी गणरायाला साश्रुनयनांनी निरोप दिला.
