एमजीएम हॉस्पिटल आरडीएक्सने उडवून देण्याची धमकी
नवी मुंबई, ता. ७ (वार्ताहर) : वाशीतील एमजीएम हॉस्पिटलमध्ये आरडीएक्स आधारित आयईडी स्फोटक ठेवल्याचा निनावी ई-मेल पाठवून रुग्णालय उडवून देण्याची धमकी एका व्यक्तीने दिल्याने एकच खळबळ उडाली होती. याबाबतची माहिती मिळताच वाशी पोलिसांनी देऊन शनिवारी (ता. ६) दुपारी बीडीडीएस पथकासह रुग्णालयाची कसून तपासणी केली, मात्र इमारतीमध्ये कोणतीही आरडीएक्ससदृश वस्तू अथवा कोणतीही संशयास्पद वस्तू मिळून न आल्याने पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास टाकला.
एमजीएम हॉस्पिटलच्या दोन ई-मेल आयडीवर अज्ञात व्यक्तीने शुक्रवारी (ता. ५) रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास निनावी ई-मेल पाठवले होते. रुग्णालयाच्या खोल्यांमध्ये आरडीएक्स आधारित आयईडी ठेवण्यात आल्याचे त्यामध्ये सांगण्यात आले होते. तसेच इस्पितळामध्ये दाखल असलेला व्हीव्हीआयपी रुग्ण व कर्मचारी यांना त्वरित बाहेर काढा अन्यथा स्फोट होईल, अशी धमकी देण्यात आली होती. शनिवारी सकाळी हा मेल हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने वाशी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तत्काळ रुग्णालय गाठत बीडीडीएस पथकाच्या साह्याने दुपारी ४ वाजेपर्यंत संपूर्ण हॉस्पिटलची कसून तपासणी केली, मात्र तपासणीत कोणतेही स्फोटक साहित्य अथवा संशयास्पद वस्तू आढळली नाही.
पोलिसांनी रुग्णालयला धमकीचा ई-मेल पाठविणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ई-मेल परदेशातून आल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याची माहिती वाशी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक शशिकांत चांदेकर यांनी दिली.
