अग्निशमन यंत्रणा कात टाकणार
चार अग्निबंबांसह ५५ मीटरची शिडी लवकरच होणार दाखल
खारघर, ता. ७ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील अग्निशमन यंत्रणेची सुधारणा करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने विविध पावले उचलली आहेत. सध्या महापालिकेकडे तीन अग्निशमन केंद्रे आहेत, परंतु वाढत्या लोकसंख्येच्या मागणीनुसार आणि नवीन गृहप्रकल्प उभारणीच्या पार्श्वभूमीवर खांदेश्वर स्थानकाजवळ नवीन अद्ययावत अग्निशमन केंद्र उभारण्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. याशिवाय चार नवीन अग्निबंब आणि ५५ मीटर उंचीची शिडी लवकरच महापालिकेकडे दाखल होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेपूर्वी येथे एकच अग्निशमन केंद्र होते. नंतर सिडको वसाहतींचे हस्तांतरण पालिकेकडे झाल्यानंतर नवीन पनवेल आणि कळंबोली येथील अग्निशमन केंद्रही पालिकेकडे आले. सद्य:स्थितीत पालिकेकडे तीन केंद्रे असून, १३५ कर्मचारी अग्निशमन यंत्रणेच्या कार्यासाठी तैनात आहेत. नवी मुंबई विमानतळाच्या कामांमुळे कामोठे, कळंबोली, तळोजा, रोहिंजन, घोटगाव, नावडे आणि खारघर परिसरात गृहप्रकल्पांची उभारणी सुरू आहे. यामुळे भविष्यात आग प्रतिबंधक यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. खांदेश्वर स्थानकाजवळील नवीन केंद्र उभारून या भागातील नागरिकांना तत्काळ अग्निशमन सेवा उपलब्ध करून देण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे.
सिडकोने उभारलेली नवीन पनवेल आणि कळंबोली येथील अग्निशमन केंद्रे सुमारे ४० वर्षे जुनी आहेत. या केंद्रांच्या इमारत जीर्ण झाल्याने नव्याने बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालिकेकडे सध्या ११ अग्निबंब आहेत, तर पुढील तीन ते चार महिन्यांत आणखी चार अग्निबंब दाखल होणार आहेत. तसेच खारघर आणि तळोजा परिसरात टॉवर उभारण्यात येत असून, ५५ किंवा ७० मीटर उंचीची शिडी खरेदी करण्याचा मानस आहे. यामुळे उंच जागी आग लागल्यास सहज घटनास्थळेपर्यंत पाहोचता येणार आहे.
खारघर परिसरात सुमारे ४० सेक्टर असून, सेक्टर १२मध्ये एक केंद्र कार्यान्वित आहे. सिडकोने खारघर फुटबॉल स्टेडियम व कॉर्पोरेट पार्कच्या उभारणीसाठी सेक्टर ३९मध्ये भूखंड राखीव ठेवला आहे. रोहिंजन आणि घोट परिसरात लोकसंख्येत वाढ झाल्याने पालिकेने येथे नवीन केंद्र उभारणीचा विचार सुरू केला आहे. माजी आमदार बाळाराम पाटील यांच्या उपस्थितीत पालिका आयुक्त आणि सिडको अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या केंद्रांची उभारणी लवकरच सुरू होईल, असे शेकापचे नेते देवेंद्र मढवी यांनी सांगितले.
पनवेल पालिकेच्या कामोठे, तळोजा, रोहिंजन, घोट इत्यादी भागांत नवीन गृहप्रकल्प उभारले जात असून, लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात भर पडली आहे. पालिका आयुक्त मंगेश चितळे आणि उपायुक्त कैलास गावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामोठ्यात लवकरच नवीन अद्ययावत अग्निशमन केंद्र उभारले जाणार आहे. तसेच तळोजा घोट परिसरात अग्निशमन केंद्र उभारण्याचा पालिकेचा मनोदय आहे.
-प्रवीण बोडके, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पनवेल महापालिका
