संततधार पावसामुळे शहराला खड्ड्यांचा विळखा
खराब रस्त्यांमुळे अपघाताची शक्यता; वाहनचालकांमध्ये संताप
वाशी, ता. ९ (बातमीदार) ः मागील महिन्यापासून संततधार पावसामुळे नवी मुंबईतील रस्त्यांची स्थिती खड्डेमय झाली आहे. गणेशोत्सवापूर्वी मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांवर खड्डे पडले होते. यामुळे नवी मुंबई महापालिकेकडून त्याची तात्पुरती डागडुजी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र सततचा पाऊस आणि निकृष्ट कामामुळे खड्ड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
सध्या रस्त्यांवर पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यांमध्ये वाहने आपटत असल्याने छोटे-मोठे अपघात होत आहेत. नागरिकांनी शहरातील संबंधित विभागाकडे तक्रारी केलेल्या असतानाही महापालिकेच्या प्रयत्नांची गुणवत्ता समाधानकारक नसल्याचे दिसून येत आहे. खड्ड्यांच्या तात्पुरत्या कामामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पावसाळा लवकर सुरू झाल्याने रस्त्यांवर पडलेले खड्डे नागरिकांच्या मनस्तापाला कारणीभूत ठरत आहेत. विशेषत: सायबर सिटीच्या अनेक भागांतील वसाहतींमध्ये रस्त्यांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. वसाहतीतील मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांवर पाणी साचत असल्याने वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. तसेच ठाणे-बेलापूर मार्गावरील पदपथांच्या बाजूच्या डांबरी पट्ट्यांवर आणि तुर्भे उड्डाणपुलाखालीही खड्ड्यांचा मोठा फटका वाहनचालकांना बसत आहे. ऐरोली, रबाळे, घणसोली, कोपरखैरणे, तुर्भे, सानपाडा, जुईनगर, नेरूळ आणि सीबीडी बेलापूर भागातील रस्त्यांवरही पावसाच्या पाण्यामुळे खड्डे पडले आहेत. शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये खडी, वाळू तसेच तात्पुरती डागडुजी करण्याचे प्रयत्न पालिकेकडून केले जात आहेत. परंतु ही उपाययोजना संततधार पावसामुळे दीर्घकाळ टिकत नसल्याचे दिसून येत आहे. या रस्त्यांवर मालवाहू आणि अवजड वाहने चालविताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधी शिरीष आरदवाड यांनी सांगितले, की गणेशोत्सवापूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यात आले होते. आता पुन्हा खड्डे पडले असल्यास त्यांची तातडीने पाहणी करून योग्य रीतीने बुजवले जातील. नागरिकांनी होणाऱ्या गैरसोयीबाबत चिंता करू नये.
- शिरीष आरदवाड, शहर अभियंता, नवी मुंबई महापालिका
