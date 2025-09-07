दिवाळे कोळीवाड्यात गतिरोधक बसवण्याची मागणी
दिवाळे कोळीवाड्यात गतिरोधक बसवण्याची मागणी
वाहनांच्या वेगामुळे नागरिकांसह विद्यार्थ्यांना धोका
तुर्भे, ता. ७ (बातमीदार) ः ‘स्मार्ट व्हिलेज’ योजनेअंतर्गत दिवाळे कोळीवाड्यात गावाचे स्वरूप अत्याधुनिक आणि सर्व सुविधायुक्त बनले असले तरी गावातील मुख्य रस्त्यावर वाहनांच्या वेगामुळे नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी धोक्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दिवाळे ग्रामस्थ मंडळाने नवी मुंबई महापालिकेच्या संबंधित विभागाला गतिरोधक बसवण्याची लेखी मागणी केली आहे.
दिवाळे कोळीवाडा मासळीसाठी प्रसिद्ध असून, गावात मासे खरेदीसाठी येणाऱ्या वाहनांची मोठी गर्दी असते. विशेषत: उत्साही ग्राहकांकडून वाहने अतिवेगात चालवली जात असल्याने अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे. नागरिकांना गावातील मुख्य रस्त्यावरून ये-जा करताना वाहनांच्या वेगाचा सामना करावा लागतो, तर शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून रस्ता ओलांडताना आपला जीव धोक्यात घालावा लागतो. गाव दत्तक योजनेअंतर्गत दिवाळे कोळीवाड्यातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे झाले आहेत. यामुळे वाहने अधिक वेगाने धावतात. अशा परिस्थितीत ग्रामस्थांनी वेगमर्यादा पाळण्यासाठी आणि अपघात टाळण्यासाठी लवकरात लवकर गतिरोधक बसवण्याची मागणी केली आहे. या मागणीत गतिरोधकाची योग्य रचना, रस्त्यावर स्पष्ट चिन्हे, वाहनांची गती मर्यादा व सुरक्षा उपायांचा समावेश करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मागणी केल्यानंतरही नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम व वाहतूक परिवहन विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. नागरिकांचा विश्वास आहे, की जर तत्काळ उपाययोजना केली नाही तर भीषण अपघात घडण्याची शक्यता आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. या वेळी मनसेचे बेलापूर विभागाध्यक्ष भूषण कोळी यांनीदेखील या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. गावातील रस्त्यावर वाहनांची गर्दी आणि वेग लक्षात घेतल्यास नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यामुळे मोठा अपघात होण्यापूर्वी प्रशासनाने गतिरोधक बसवून सुरक्षेची हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
