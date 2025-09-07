बदलापूर स्थानकावर अस्वच्छता
बदलापूर, ता. ७ (बातमीदार) : मध्य रेल्वेला कोट्यवधींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या बदलापूरच्या प्रवाशांचे हाल काही संपेनासे झाले आहेत. फलाट क्रमांक एकवर सर्वत्र घाण-कचऱ्याचा साठा दिसून येत आहे. पायऱ्यांवर पावसामुळे चिखल साचला आहे. स्वच्छतेअभावी प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
दररोज सुमारे दीड लाख प्रवासी या स्थानकातून मुंबई व उपनगरांत नोकरीसाठी प्रवास करतात. मात्र, या प्रचंड गर्दीच्या तुलनेत रेल्वे प्रशासनाकडून त्यांना तुटपुंज्याच सुविधा मिळतात. वाढीव लोकल फेऱ्या, आसनव्यवस्था, तिकीटघर, छप्पर, प्रसाधनगृह अशा मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव जाणवतो. त्यातच फलाटावरील कचऱ्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय अधिकच वाढली आहे. फलाटावरील बसण्याच्या जागेजवळ, आजूबाजूला कागद, प्लॅस्टिक, खाण्याच्या वस्तूंचे आवरण, पान-गुटख्याचे डाग आणि कुत्र्यांची घाण दिसून येते. अशा अस्वच्छ वातावरणातून प्रवाशांना प्रवास करावा लागतो. पाच वर्षांपासून स्थानक अद्ययावतीकरणाच्या कामाची वाट पाहणाऱ्या बदलापूरकरांचा संयम संपत चालला आहे. निदान स्वच्छतेची तरी सोय करून द्यावी, अशी मागणी प्रवासी सातत्याने करत आहेत.
बदलापूर फलाट क्रमांक एक म्हणजे कचऱ्याचे स्थानक वाटू लागले आहे. बघावे तिथे कचरा आणि फलाटाला लागून घाण साचवून ठेवलेला आहे. या ठिकाणी रेल्वे प्रशासन स्वच्छता का करत नाही? एरव्ही बदलापूरकरांच्या कोणत्याच समस्या सोडवत नाही. निदान ही समस्या तरी रेल्वे प्रशासनाने मार्गी लावावी. नियमित फलाटावर स्वच्छता ठेवावी.
- शोभा जाधव, महिला रेल्वे प्रवासी
एकाच सफाई कर्मचाऱ्यावर भार
बदलापूर रेल्वेस्थानकात स्वच्छतेचे काम करण्यासाठी कर्मचारी नसल्याची माहिती स्टेशन मास्तरांनी दिली. सणासुदीच्या वेळी अनेक कर्मचारी सुट्टीवर आहेत. फक्त एकाच कर्मचाऱ्यावर सफाईचा भार पडला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना ही गैरसोय होत असल्याचे स्टेशन मास्तरांनी सांगितले.
बदलापूर : येथील रेल्वेस्थानकावर ठिकठिकाणी कचरा साचल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.