समीर वानखेडे यांच्या बहिणीची न्यायालयात धाव

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांच्याविरुद्धच्या बदनामीच्या तक्रारीची निष्पक्षपणे चौकशी करण्यात पोलिस अपयशी ठरले, असा आरोप वरिष्ठ आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांची बहीण यास्मीन वानखेडे यांनी निषेध याचिकेतून केला आहे. तसेच तपास केवळ तथ्ये आणि तर्काच्या आधारे निर्णय घेण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी याचिकेत केला आहे.
यास्मीन वानखेडे यांनी मलिक यांच्या विविध ट्विट आणि मुलाखतींवर बोट ठेवून तिच्याविरुद्ध खोटे, बदनामीकारक आणि निंदनीय आरोप मलिक यांनी केल्याचे यापूर्वी केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. त्याची दखल घेऊन वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)च्या कलम २०२ अंतर्गत चौकशी आणि अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते; परंतु प्रथमदर्शनी मलिक यांच्याविरुद्ध दखलपात्र गुन्ह्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे पोलिसांनी अहवालात म्हटले होते. तसेच मलिक यांनी केलेल्या पोस्ट आणि पत्रकार परिषद राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून त्यांच्या कर्तव्याचा भाग होते. वानखेडे यांच्याबद्दल त्यांचे कोणतेही वैयक्तिक वैर नाही, असे मलिक यांनी सांगितल्याचेही अहवालात नमूद करून पोलिसांनी मलिक यांना क्लीन चिट दिली होती. त्याविरोधात यास्मीन वानखेडे यांनी वकील अली कासिफ खान यांच्यामार्फत निषेध याचिका दाखल केली आहे. या अहवालामार्फत मलिक यांच्या वर्तनाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला असून हे कायद्याच्या तरतुदींविरोधात असल्याचा दावाही केला आहे. तसेच पोलिस निष्पक्षपणे या प्रकरणाची चौकशी करण्यात अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे.
