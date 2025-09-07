विशेष मुलांच्या शाळेत शिक्षक दिन साजरा
विशेष मुलांच्या शाळेत शिक्षकदिन साजरा
गुरुजनांचा शैक्षणिक व सामाजिक योगदानाबद्दल गौरव
पनवेल, ता. ७ (बातमीदार) ः नवीन पनवेल येथील डॉ. नंदकुमार मारूती जाधव फाउंडेशन संचालित विशेष शाळेत शनिवारी, ६ सप्टेंबर रोजी शिक्षकदिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या वेळी शाळेतील गुरुजनांच्या अपूर्व कार्याचा संकल्प, शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून गौरव करण्यात आला. हा कार्यक्रम शिक्षकांच्या निष्ठा, समर्पण आणि विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांचे प्रतीक ठरला.
बौद्धिकदृष्ट्या असक्षम विद्यार्थी म्हणजे ज्यांची संज्ञानात्मक क्षमता मर्यादित असते. या विद्यार्थ्यांना शिकणे, विचार करणे, समस्या सोडवणे अशा दैनंदिन कार्यांमध्ये अडचणी येतात. त्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष मार्गदर्शन आवश्यक असते. डॉ. नंदकुमार मारुती जाधव फाउंडेशनच्या माध्यमातून चालणाऱ्या शाळेत सध्या एकूण ११३ विद्यार्थी शिकत आहेत आणि १४ शिक्षक ज्ञानदानाचे कार्य पार पाडत आहेत. शाळेतील शिक्षक मुलांना संवाद कौशल्य, जीवनावश्यक कौशल्य, रोजचे कार्य, गणित, सामाजिक अनुकूल कौशल्य यांसारख्या दैनंदिन जीवनात उपयुक्त विषय शिकवतात. याशिवाय नृत्य, गायन, चित्रकला, हस्तकला, नाट्य आणि इतर कलागुणांना शाळेत प्राधान्य दिले जाते. शिक्षक या कलागुणांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षणदेखील देतात, ज्यामुळे त्यांना भविष्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.
विशेष शाळेतील १८ वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना शाळेत शिकवलेल्या कौशल्यांच्या आधारावर पालकांसोबत विविध व्यवसाय करता येतात. उदाहरणार्थ, अगरबत्ती बनवणे आणि विकणे, कापडी फुले तयार करणे, क्रोशा वर्कच्या वस्तू विकणे, किराणा मालाच्या दुकानांमध्ये काम करणे, सुपर मार्केट, स्क्रीन प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, वस्तू पॅकिंग अशा विविध ठिकाणी ते काम करू शकतात. या उपक्रमामुळे बौद्धिकदृष्ट्या असक्षम मुलांचे जीवन स्वावलंबी बनते आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. शिक्षकदिनानिमित्त संकल्प शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या वतीने शाळेतील गुरुजनांचा गौरव करण्यात आला. या वेळी मुख्याध्यापिका श्रेया नंदकुमार जाधव, संकल्पच्या सभासद उज्वला जाधव, पल्लवी एरंडे उपस्थित होत्या. विशेष शिक्षक मंजिरी बागकर, आसावरी सावंत, शिला हावळ, अस्मिता माटेकर, अश्मी सावंत, सानिका पवार, कांतीलाल पाटील, धनंजय पाडेकर, हनुमंत जाधव आणि प्रकाश जाधव यांचा या वेळी सन्मान करण्यात आला.
