विसर्जन मिरवणुकीत विजेचा धक्का लागून तरुणाचा मृत्यू
भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : मोदी पटेल परिसरात गणपती विसर्जन मिरवणुकीची तयारी करीत असताना विजेचा धक्का लागून प्रतीक शाह या ३५ वर्षीय तरुणाचा शनिवारी (ता. ६) रात्री मृत्यू झाला.
मोदी पटेल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणपती विसर्जनासाठी प्रतीक शाह आपल्या पत्नी व पाच वर्षांच्या मुलासह आले होते. मंडळाच्या गणेशोत्सवाला यंदा ५० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. काही झाडांवरही दिव्यांच्या माळा सोडण्यात आल्या होत्या. आरती झाल्यानंतर रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास गणेशमूर्ती मंडपातून बाहेर काढण्यात आली. ही मूर्ती बाहेर काढण्यासाठी प्रतीक यांनी चपला एका बाजूला काढून ठेवल्या होत्या. मिरवणुकीत सहभागी होण्यासाठी ते चपला घालायला गेले. त्या वेळी झाडांवर सोडलेल्या विजेच्या माळांमधील एका माळेतील वीजप्रवाहाचा त्यांना जोरदार धक्का बसला. या वेळी ते विजेच्या तारेला चिकटले गेले. त्यांना वाचविण्यासाठी त्यांचा मित्र धावला, मात्र तोही चिकटला गेला. या वेळी प्रसंगावधान दाखवून मंडळाच्या अन्य कार्यकर्त्यांनी बांबूच्या सहाय्याने दोघांना विजेच्या तारेपासून बाजूला केले. त्यात शाह यांचा मित्र वाचला, मात्र प्रतीक शाह यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी भाईंदर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.
