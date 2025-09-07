साडेसात लाख विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध
साडेसात लाख विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध
पडताळणीसाठी राज्यभरात विशेष शिबिरे
मुंबई, ता. ७ ः राज्यात विविध माध्यमांच्या शाळांत एकूण २.४ कोटी विद्यार्थ्यांपैकी ९३.५१ टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित पाच लाख २७ हजार विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाहीत, तर सात लाख ३७ हजार ४८५ विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध ठरले आहे. याबाबतची माहिती घेण्यासोबत पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून राज्यभरात विशेष शिबिरे राबवण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करून त्यांची नोंद संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांमार्फत सरल प्रणालीअंतर्गत करण्यात येते. विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आधार पडताळणीचा १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमामध्ये समावेश करण्यात आला. त्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रत्येक गट साधन केंद्रावर दोन असे एकूण ८१६ आधार संच उपलब्ध करून दिले. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढणे आणि आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. तथापि आधार प्राधिकरणामार्फत विद्यार्थ्यांच्या माहितीमध्ये विसंगती आढळत असल्याने पडताळणी प्रलंबित राहत आहे.
अद्ययावतीकरण महत्त्वाचे...
१. बालकांचे पाचव्या आणि पंधराव्या वर्षी आधार बायोमेट्रिक अद्ययावत करणे आवश्यक असल्याने आधार प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढण्याकरिता विशेष मोहीम राबविण्याची सूचना केली आहे.
२. यासाठी प्राधिकरण व शिक्षण मंत्रालयाने संयुक्त उपक्रम राबवत ‘युडायस प्लस’ प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आधार प्रणालीची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचा उपयोग विविध योजना आणि विद्यार्थी लाभांशी जोडण्यात येणार आहे. ३. विविध परीक्षांसाठी नोंदणी करताना विद्यार्थी व पालकांना अडचणी येऊ नयेत, याकरिता आधार अद्ययावत करणे महत्त्वाचे असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आधारबाबत...
एकूण विद्यार्थी - २,०४,६३,३९२
वैध आधार - १,९१,३५,२९६
आधार उपलब्ध नाही - ५,२७,६०२
पडताळणी प्रलंबित - ६३,००९
आधार अवैध - ७,३७,४८५
