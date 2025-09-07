गणेशोत्सवात ‘१ वही-१ पेन’ साहित्यदान
वज्रेश्वरी/भिवंडी, ता. ७ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील कोन गावातील किणी परिवाराने यंदाही गणेशोत्सवात आगळावेगळा उपक्रम राबवला. दरवर्षीप्रमाणे यंदा गणेशोत्सव काळात भाविकांनी गणरायाच्या दर्शनासाठी येताना मोदक, हार, केळी, नारळ यांसारख्या वस्तू आणण्याऐवजी शालेय साहित्यदान करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
२०१८ पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘१ वही-१ पेन’. पारंपरिक नैवेद्याऐवजी भाविकांनी गणरायाला वही, पेन, पेन्सिल, खोडरबर, शार्पनर, कंपास बॉक्स, रंगीत खडू व कलरिंग बुक्स अर्पण केले. यंदा एकूण ४१९ वही, १९२ पेन, ११० पेन्सिली, ५९ खोडरबर, १४ शार्पनर, २४ पेट्या रंगीत खडू, ५० कंपास बॉक्स आणि ४ कलरिंग बुक्स जमा झाले. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळावे हा आहे. जमा झालेले साहित्य थर्ड संडे फाउंडेशन व इतर सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून आश्रमशाळांतील; तसेच वंचित विद्यार्थ्यांना प्रसादरूपाने वाटप करण्यात येणार आहे. गणेशभक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने या उपक्रमाचा आनंद द्विगुणित झाला. कोन गावातील किणी गुरुजी परिवाराच्या या स्तुत्य कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.