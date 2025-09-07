विरारमध्ये सदनिकेच्या स्लॅबचे प्लास्टर कोसळले
विरारमध्ये सदनिकेच्या स्लॅबचे प्लास्टर कोसळले
महिलेसह दोन मुले जखमी; पालिकेकडून इमारत रिकामी
नालासोपारा, ता. ७ (बातमीदार) : विरारच्या डोंगरपाड्यात ४० वर्षे जुन्या इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावरील एका सदनिकेच्या हॉलमधील स्लॅबचे प्लास्टर कोसळल्याची घटना रविवारी (ता. ७) घडली. या दुर्घटनेत तीन जण किरकोळ जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यापूर्वी विरारमधील इमारत दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर नालासोपाऱ्याच्या रहेमत नगर येथे चार मजली इमारतीच्या पिलरला तडे गेल्याने ती पाडण्यात आली. त्यामुळे वसई-विरार नालासोपारामधील धोकादायक अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
डोंगरपाड्यात श्री गणेश को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी ही इमारत ४० वर्षे जुनी इमारत असून, या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्रमांक १०५ मध्ये रविवारी सकाळी साडेनऊ वाजता ही दुर्घटना घडली. या सदनिकेमध्ये जयप्रकाश शहाणे यांचे कुटुंब वास्तवास आहे. या अपघातात शहाणे यांची दोन मुले आणि पत्नी किरकोळ जखमी झाले आहेत, तर या संपूर्ण इमारतीत एकूण १७ कुटुंब राहतात. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच वसई-विरार महापालिका प्रशासन, पोलिस आणि अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत इमारतीमधील सर्व कुटुंब सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ही इमारत रिकामी केली, मात्र पालिकेच्या या कारवाईमुळे इमारतीमधील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
श्री गणेश को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या इमारतीला आम्ही सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक असल्याची नोटीस देऊन, तिचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची नोटीस दिली होती, पण त्यांनी काहीही केले नाही. आज ही दुर्घटना घडल्याने तेथील रहिवाशांना इमारतीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.
- दीपक सावंत, अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
ज्या इमारतीला महापालिकेने धोकादायक असल्याच्या नोटीस दिल्या आहेत, त्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आहे का? त्याची दुरुस्ती केली का याची पाहणी करणे गरजेचे आहे, पण पालिका नोटीस देऊन आपली जबाबदारी झटकत आहे.
- हार्दिक राऊत, माजी नगरसेवक
