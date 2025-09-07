अंबरनाथ-काटई मार्गावर दुचाकीस्वारांनी सोनसाखळी लांबवली
अंबरनाथ, ता. ७ (वार्ताहर) : शहरातील अंबरनाथ-काटई मार्गावर दुचाकीस्वारांनी एका व्यक्तीच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावून पळ काढल्याची घटना घडली. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.
अमित भाऊसाहेब पाटील (वय ३२) हे गुरुवारी (ता. ४) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास आपल्या दुचाकीवरून घरी येत होते. पालेगाव येथील डी-मार्टच्या पुढे, मामाच्या ढाब्याजवळ पोहोचले असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन व्यक्तींनी त्यांचा पाठलाग केला. दोघांनीही अंगावर रेनकोट घातले होते. मागे बसलेल्या व्यक्तीने अचानक पाटील यांच्या गळ्यातील अंदाजे ५० हजार रुपये किमतीची सोनसाखळी हिसकावत भरधाव निघून गेले. घटनेनंतर पाटील यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरोधा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक रमेश नेम करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.