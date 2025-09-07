मुसळधार पावसाने पोटरीत आलेल्या भातशेतीला धोका
वाणगाव, ता. ७ (बातमीदार) : डहाणू, तलासरी तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांत मुसळधार पावसाने भातशेतीला झोडपून काढले. त्याचबरोबर चिकू बागायतदार आणि शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. पोटरीत आलेल्या भातपिकाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता जाणवत आहे.
मागील दोन दिवसांपासून डहाणू, तलासरी भागात मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. भातशेतीमध्ये प्रचंड प्रमाणात पाणी साचले आहे. भातशेती अक्षरशः पाण्याखाली गेली असून, शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. खाचरामध्ये पाणी असल्याने भातशेतीला बुरशीजन्य रोगाची वाढ होण्याची शक्यता आहे. पाण्याचा वेग इतका प्रचंड आहे की शेवटी लावलेली भातरोपे वाहून जाण्याची शक्यताही शेतकऱ्यांकडून वर्तवण्यात येत आहे. भातशेतीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने भात पिकाला बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पाण्याचा निचरा करावा!
कधी मुसळधार, कधी रिमझिम पाऊस, तर कधी ढगाळ वातावरण, तर कधी ऊन या निसर्गाच्या बदलत्या चक्रानुसार भातपिकावर बुरशीजन्य रोगांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. भातपीक फुटव्यांच्या अवस्थेमध्ये असल्याने खाचरात पाच सेंमीपर्यंतचा पाणीसाठा असणे आवश्यक आहे, परंतु बुरशीजन्य रोगांपासून भातशेतीला वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषितज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे सांगण्यात आले.
नवीन लागवड केलेली फळझाडे तुटून पडू शकतात. त्यामुळे काठीचा आधार देऊन बांधावे. जनावरांचे वादळी वारा व मुसळधार पावसापासून संरक्षण करावे. शेतातील अतिरिक्त पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था करावी. खत देणे, फवारणीची आणि आंतरशागतीची कामे पुढे ढकलावी.
- डॉ. विलास जाधव, प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड
मुसळधार पावसाने भातशेतीला झोडपले. पाऊस अधिक काळ राहिल्यास शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
- संजय पाटील, शेतकरी, डहाणू
