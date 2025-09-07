७३ टन निर्माल्यात प्लॅस्टिकचा खच
सजावट, पत्रावळ्यांचा दोन टन कचरा जमा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा नारा ठाणे महापालिकेने दिला असला तरी भक्तांकडून या संकल्पनेला हरताळ फासल्याचे दिसून आले आहे. ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत या गणेशोत्सवात एकूण ७३ टन निर्माल्य संकलित झाले आहे. यामध्ये तब्बल दोन टनांहून अधिक प्लॅस्टिक आढळले आहे. सजावट आणि जेवणावळीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लेट, पाण्याच्या बाटल्यांची संख्या यामध्ये सर्वाधिक असल्याचे दिसते.
महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने कृत्रिम तलाव, फिरते विसर्जन पथक, स्वीकृती केंद्र आणि विसर्जन हौद यांच्या माध्यमातून निर्माल्य संकलनाची व्यवस्था केली होती. हे संकलित निर्माल्य थेट कोलशेत, कौसा आणि ऋतुपार्क येथील बायो-कंपोस्टिंग प्रकल्पात पाठवण्यात आले असून तेथून सेंद्रिय खतनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू आहे. या खताचा वापर पुढील काळात शहरातील सार्वजनिक बगिचे, वृक्षलागवड मोहिमा आणि हिरवाई संवर्धनासाठी करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. याबाबत माहिती देताना मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान यांनी, भविष्यात नागरिकांचा प्रतिसाद वाढल्यास हे खत विक्रीसाठीदेखील उपलब्ध करून दिले जाईल, असे सांगितले.
निर्माल्य संकलनामुळे नदी-तलावातील प्रदूषण कमी करण्यास मदत होत असली तरी प्लॅस्टिक प्रदूषणामुळे हा उपक्रम पूर्णपणे यशस्वी ठरू शकलेला नाही. महापालिकेने आधीपासूनच नागरिकांना प्लॅस्टिक टाळण्याचे, शास्त्रोक्त विसर्जन करण्याचे आणि निर्माल्य स्वच्छतेसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते; परंतु वास्तवात भक्तांकडून सजावटीसाठी, पूजेसाठी व मूर्तीसोबत आलेल्या साहित्यामुळे प्लॅस्टिकचा वापर सुरूच राहिला असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
निर्माल्य संकलन
यंदा संकलित झालेल्या ७३ टन निर्माल्यातील टप्प्यांची आकडेवारी पाहता दीड दिवस विसर्जनावेळी १७ टन, पाचव्या दिवशी आठ टन, सातव्या दिवशी १६ टन तर अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी तब्बल ३२ टनांपेक्षा अधिक निर्माल्य जमा झाले. यामध्ये दोन टन प्लॅस्टिक आहे.
