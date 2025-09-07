सफाळे स्थानकात लोकशक्ती एक्सप्रेसला थांबा!
सफाळे स्थानकात लोकशक्ती एक्स्प्रेसला थांबा!
पाच वर्षांची प्रतीक्षा; खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्याकडून गाडीचे स्वागत
पालघर, ता. ५ (बातमीदार) : अखेर पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सफाळे स्थानकावर पुन्हा एकदा लोकशक्ती एक्स्प्रेसला थांबा मिळाला आहे. खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे तसेच डहाणू-वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्थेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय अमलात आणला गेला.
कोरोना काळात (२२ मार्च २०२० रोजी) संपूर्ण देशात रेल्वे सेवा बंद करण्यात आली होती. त्या वेळी सफाळेकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली पहाटेची लोकशक्ती एक्स्प्रेस (७ डाउन) देखील बंद झाली होती. कोरोनानंतर हळूहळू सर्व गाड्या सुरू झाल्या, मात्र सफाळे येथील थांबा मात्र कायम काढून टाकण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर डहाणू-वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्थेने सातत्याने प्रयत्न केले. संस्थेचे पदाधिकारी, माजी आमदार-खासदार तसेच रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे मागण्या मांडल्या गेल्या. इतकेच नव्हे तर संस्थेच्या अध्यक्षांनी थेट दिल्लीतील रेल भवन गाठून संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा केली. अखेर खासदार डॉ. सावरा यांनी हा मुद्दा दिल्ली दरबारी लावून धरला व रेल्वेमंत्र्यांशी चर्चेनंतर सफाळे स्थानकावरील लोकशक्ती एक्स्प्रेसचा थांबा पुन्हा मिळवून दिला.
स्वागत समारंभ उत्साहात
गुरुवारी (ता. ४) सफाळे स्थानकावर या गाडीच्या स्वागताचा भव्य समारंभ पार पडला. या वेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावीत, पश्चिम रेल्वेचे डीआरएम पंकज सिंग, वाणिज्य प्रमुख चव्हाण, डहाणू-वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष नागदेव पवार, उपाध्यक्ष सतीश धर्मा गावड, सचिव दयानंद पाटील, सफाळे स्टेशन कमिटी अध्यक्ष जतिन कदम, वैतरणा स्टेशन कमिटी अध्यक्ष गिरीधर टोकरे तसेच इतर मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने प्रवासी उपस्थित होते.
संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडल्या प्रवाशांच्या अडचणी
१) डहाणू लोकलच्या फेऱ्या पिक अवरमध्ये वाढविणे
२) काही लोकल गाड्या १५ डब्यांच्या करणे
३) दोन गाड्यांमध्ये तासाभराहून जास्त अंतर न ठेवणे
४) स्थानकांवर पादचारी पूल, एस्कलेटर, लिफ्ट, स्वच्छतागृह व प्रतीक्षालये उपलब्ध करून देणे
५) नंदूरबार एक्स्प्रेसला वैतरणा येथे थांबा देणे
मान्यवरांचे अभिप्राय
याप्रसंगी खासदार डॉ. सावरा यांनी संस्थेच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. ‘‘सफाळेकरांच्या मागणीची दखल घेऊन अखेर हा थांबा पुन्हा मिळवून देण्यात यश आले,’’ असे त्यांनी सांगितले. तर माजी खासदार आणि सध्याचे आमदार राजेंद्र गावीत यांनीदेखील संस्थेच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे अभिनंदन केले. या सोहळ्यात उपस्थित प्रवाशांनी मोटरमनचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. संस्थेच्या टीमने खासदार सावरा यांचे विशेष आभार मानून त्यांना पुष्पगुच्छ अर्पण केला. सफाळे स्थानकावरील लोकशक्ती एक्स्प्रेसचा हा पुनःप्रारंभ म्हणजे सफाळेवासीयांसाठी दिलासा ठरला असून, डहाणू-वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्थेच्या धडपडीचे हे मोठे यश मानले जात आहे.
