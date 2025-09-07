हत्येतील फरार आरोपीला इंदूर येथून अटक
भिवंडी, ता. ७ (बातमीदार) : भिवंडीत महिलेची हत्या करून गेल्या दहा महिन्यांपासून फरार असलेल्या एका हत्येतील आरोपीला शांतीनगर पोलिसांनी इंदूर येथे अटक केली आहे. त्याने प्रेमप्रकरणातून एका महिलेची हत्या करून पळ काढला होता. त्याच्या हातावरील टॅटूची ओळख पटवून मारेकऱ्याला पकडण्यात पोलिसांना यश आले.
शांतीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी सांगितले, की उत्तर प्रदेशातील भदोही येथील रहिवासी असलेला आरोपी राजू महेंद्र सिंह (वय २२) याने २८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी भिवंडीत एका महिलेची निर्घृण हत्या करून पळ काढला होता. पोलिस त्याचा सतत शोध घेत होते; परंतु तो त्याचा मोबाईल फोन बंद करून आणि वारंवार त्याचे ठिकाण बदलून पळून जात होता. कधी तो उत्तर प्रदेशातील वेगवेगळ्या भागांत तर कधी मध्य प्रदेशात लपून पोलिसांना चकवा देत होता. अखेर हा आरोपी इंदूरच्या देवास नाका परिसरात लपल्याची माहिती मिळताच येथील पोलिस पथकाने इंदूर गुन्हे शाखेशी संपर्क साधला आणि संयुक्त कारवाई करीत सापळा रचून आरोपीला बेड्या ठोकल्या. आरोपीने स्वतःला सूरज म्हणवून पोलिसांना फसवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याच्या हातावरील टॅटूने त्याची ओळख पटवली आणि हत्येचे रहस्य उलगडले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. आरोपीला तत्काळ भिवंडी येथे आणण्यात आले आणि न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला सोमवार (ता. ८)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती विनायक गायकवाड यांनी दिली.
