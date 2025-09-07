पनवेलचे तहसिलदार विजय पाटील निलंबित
पनवेलचे तहसीलदार विजय पाटील निलंबित
जमिनींना अकृषिक सनद देण्यात अनियमितता आढळल्याने कारवाई
पनवेल, ता. ७ (वार्ताहर) : तालुक्यातील औद्योगिक जमिनींच्या गैरव्यवहारात गंभीर अनियमितता आढळल्याने महसूल व वन विभागाने पनवेलचे तहसीलदार विजय पाटील यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार व त्यांच्या नावाने महसूल व वन विभागाने हा आदेश शुक्रवारी (ता. ५) काढला आहे.
मे. मॅरेथॉन पनवेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीने २००७मध्ये वारदोली, पोयंजे, भिंगारवाडी, भिंगार, पाली बुद्रुक व भेरले या गावांमधील जमिनी औद्योगिक उद्देशासाठी खरेदी केल्या होत्या. महाराष्ट्र कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८च्या कलम ६३(१ अ) नुसार आवश्यक ती कारवाई करणे अपेक्षित असताना तहसीलदार विजय पाटील यांनी जाणीवपूर्वक अक्षम्य दुर्लक्ष केले. परिणामी, या जमिनींना अकृषिक सनद देण्यात अनियमितता झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम तीनचे उल्लंघन करणारी असल्याने त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याच्या अधीनतेने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाच्या कालावधीत विजय पाटील यांचे मुख्यालय रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात निश्चित करण्यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांनी मुख्यालय सोडता कामा नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच निलंबनाच्या काळात त्यांना नियमांनुसार निर्वाह भत्ता व पूरक भत्ते देण्यात येणार आहेत; मात्र त्यांनी खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करू नये, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
