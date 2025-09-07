सरनाईकांनी टेसला कारमधून घोडबंदर मार्गाने मतदार संघात सफर करून दाखवावी -
सरनाईकांनी टेस्ला गाडीतून केली मतदारसंघाची सफर : घाटे
ठाणे, ता. ७ (बातमीदार) : माजिवडा ते वर्सोवा चौक (फाउंटन)पर्यंतचा रस्ता खड्ड्यात गेला आहे. घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी हाती घेतलेले रस्ता रुंदीकरणाचे नियोजन फसलेले आहे. स्मार्ट ठाण्याची संकल्पनाच अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी खड्ड्यात घातली आहे. ठाण्यात असा एकही रस्ता नाही ज्यावर खड्डे पडलेले नाहीत, असा संताप व्यक्त करतानाच परिवहनमंत्र्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या भारतातील पहिल्या टेस्ला कारमधून स्वतःच्या मतदारसंघात फेरफटका मारून दाखवावा. यामुळे त्यांनी घेतलेली देशातील पहिली कार कशी दिसते हे मतदारांना पाहता येईल आणि नवी कार खड्ड्यातून कशी चालते याचादेखील अनुभव घेता येईल, असे आव्हान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना रिपब्लिकन बहुजन सेनेने दिले आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेची लाभार्थी ठाणे महापालिका सत्ताधाऱ्यांनी खड्ड्यात घालण्याचे काम केले आहे. ठाण्यातले रस्तेच नाहीत तर संपूर्ण ठाणेच खड्ड्यात गेले आहे, असा आरोप रिपब्लिकन बहुजन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय घाटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. घोडबंदरमार्गे माजिवडा ते वर्सोवा चौक (फाउंटन हॉटेल) येण्या-जाण्याकरिता वाहनचालकांना चार-चार तास लागतात. हा मार्ग पूर्ण खड्ड्यात गेला असून, या खड्ड्यांची माहिती घ्यायची असेल तर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्या नातवासाठी घेतलेल्या भारतातील पहिल्या टेस्ला कारमध्ये कुटुंबाला बसवून घोडबंदरमार्गे आपल्या मतदारसंघात फेरफटका मारावा. त्यानंतर येथील लोक आणि कुटुंबीय काय म्हणतात ऐकावे, असे आवाहन घाटे यांनी केले आहे. ठाण्याच्या सत्तेत ३० वर्षे ठाण मांडून बसलेल्यांचे आता ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत मतदार विसर्जन केल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा विश्वासदेखील घाटे यांनी व्यक्त केला.
