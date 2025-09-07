तेलंगणात एमडीचा कारखाना उध्वस्त
तेलंगणात एमडीचा कारखाना उद्ध्वस्त
मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिसांची धडक कारवाई
भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण कक्ष ४च्या पथकाने धडक कारवाई करत तेलंगणात सुरू असलेला एमडी (मेफेड्रॉन) या अमली पदार्थाचा कारखाना शुक्रवारी (ता. ५) उद्ध्वस्त केला आहे. या कारखान्यात तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचे एमडी तयार करण्याचे काम सुरू होते. याप्रकरणी १२ जणांना अटक करण्यात आली असून, अमली पदार्थांविरोधातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कामगिरी मानली जात आहे.
पोलिस आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर निकेत कौशिक यांनी अमली पदार्थविरोधी कारवाईला गती दिली आहे. याच मोहिमेअंतर्गत काशी मिरा भागात जप्त केलेल्या एमडी प्रकरणाचा तब्बल एक महिना तपास करून पोलिस थेट तेलंगणा येथे सुरू असलेल्या अमली पदार्थ तयार करण्याच्या कारखान्यापर्यंत जाऊन पोहोचले. त्या ठिकाणी चेरापल्ली भागातील नवोदया कॉलनी या ठिकाणी असलेल्या अन्य रासायनिक कारखान्यांमध्येच एमडी हा अमली पदार्थ तयार करण्याचा कारखाना सुरू होता. कारखान्यातून पाच किलो ७९० ग्रॅम वजनाचे एमडी अमली पदार्थ तसेच अमली पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या ३५,५०० लिटर रसायन, ९५० किलो पावडर व अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले. या रसायनांपासून सुमारे १२ कोटी रुपयांचे एमडी तयार करण्यात येणार होते, अशी माहिती आयुक्त निकेत कौशिक यांनी दिली.
गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ८ ऑगस्टला काशी मिरा भागात फातिमा मुराद शेख ऊर्फ मोल्ला या बांगलादेशी महिलेला संशयावरून ताब्यात घेतले होते. त्या वेळी तिच्याकडे १०५ ग्रॅम वजनाचा एमडी हा अमली पदार्थ सापडला होता. अधिक चौकशीत अमली पदार्थ विक्रीत सहभागी असलेल्या अन्य १० जणांची माहिती पोलिसांना मिळाली. या सर्वांना अटक करून त्यांच्या ताब्यातून १७८ ग्रॅम वजनाचे एमडी, २३ लाख ९७ हजार रुपयांची रोख रक्कम व इतर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. पुढील तपासात आरोपींनी हे एमडी तेलंगणा राज्यातून खरेदी केल्याचे निष्पन्न झाले.
साखळी उद्ध्वस्त
उपायुक्त संदीप डोईफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, कक्ष-४ चे पोलिस निरीक्षक प्रमोद बडाख व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तेलंगणात सुरू असलेल्या एमडी तयार करण्याच्या कारखान्यावर शुक्रवारी (ता. ५) छापा टाकला व पाच किलो ९६८ ग्रॅम वजनाचे एमडी, एमडी बनविण्याचे रसायन व पावडर, २७ मोबाईल फोन, तीन चारचाकी व एक दुचाकी वाहन, चार इलेक्ट्रिक वजन काटे आदी साहित्य जप्त केले. श्रीनिवास विजय वोलेटी व त्याचा साथीदार तानाजी पंढरीनाथ पटवारी हे दोघे जण एमडी तयार करण्याचा कारखाना चालवत होते. त्या दोघांनाही अटक करण्यात आली. या कारवाईमुळे अमली पदार्थ विक्रीची एक मोठी साखळी पोलिसांनी उद्ध्वस्त केली आहे.
