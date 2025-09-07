भंडाऱ्यात २५ हजार गणेशभक्तांना महाप्रसाद
भंडाऱ्यात २५ हजार गणेशभक्तांना महाप्रसाद
विरार ता.७ (बातमीदार) : भाजपाचे आमदार राजन नाईक यांच्या संकल्पनेतून अनंत चतुर्दशीनिमित्ताने सुरू केलेल्या महाभंडाऱ्यात यंदा सुमारे २५ हजारांहून अधिक गणेशभक्तांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला अशी माहिती महाभंडाऱ्याचे प्रमुख आयोजक मनोज बारोट यांनी दिली.
अनंत चतुर्दशीनिमित्त नालासोपारा पूर्व येथील गालानगरमधील भाजपा कार्यालयात अनेक वर्षांपासून भंडाऱ्यात प्रसाद वाटप करण्यात येते. या भंडाऱ्याला गणेशभक्तांचा वाढता प्रतिसाद मिळत असून, दरवर्षी गणेश भक्तांच्या संख्येत मोठी वाढ होते. त्यामुळे हा भंडारा आता काही वर्षांपासून महाभंडारा म्हणून ओळखला जातो. सुमारे पाच वर्षांपासून विरार येथेही महाभंडारा आयोजित करण्याचा निर्णय आमदार राजन नाईक यांनी घेतला होता. त्यानुसार भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष नारायण मांजरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मनवेलपाडा येथे भंडारा सुरू करण्यात आला आहे.
गणेशोत्सवात अनंत चतुर्दशीनिमित्त महाभंडाऱ्याच्या परंपरेनुसार यंदा काल दोन्ही ठिकाणी महाभंडारा आयोजित करण्यात आला होता. या दोन्ही भंडाऱ्यात सुमारे २५ हजारांपेक्षा जास्त गणेश भक्तांनी प्रसादाचा लाभ घेतला.
त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी बिस्कीट, वडा पाव, पोहे, चहा व सरबतचे वितरण करण्यात आले. त्याला गणेशभक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. त्याबद्दल आमदार राजन नाईक यांनी सर्व गणेश भक्तांचे आभार मानले. तसेच त्याच्या यशस्विततेसाठी मेहनत करणारे भाजपाचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे आभार मानले. या महाभंडाऱ्याच्या ठिकाणी भाजपाचे आमदार राजन नाईक, जिल्हाध्यक्षा सौ. प्रज्ञा पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व प्रमुख कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांचे कौतुक केले.
