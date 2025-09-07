मुंबै बँकेच्या बिनव्याजी कर्जातून लाडक्या बहिणी व्यवसाय वाढवतील
मुंबै बँकेच्या बिनव्याजी कर्जातून
लाडक्या बहिणी व्यवसाय वाढवतील
मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला विश्वास
मुंबई, ता. ७ : मुंबई जिल्हा बँकेतून दिले जाणारे बिनव्याजी कर्ज आमच्या लाडक्या बहिणी चांगल्या प्रकारे वापरतील, त्यातून व्यवसायही उभा करतील आणि पैसे परत करून आपला व्यवसायही मोठा करतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण लाभार्थी महिलांना मुंबई जिल्हा बँकेतर्फे शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज योजना व क्यूआर कोड सुविधेच्या वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. भाजप गटनेते आणि मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी, मुंबईतील महिलांना व्यवसायासाठी मुंबई बँक ताकद देईल, असे प्रतिपादन केले.
प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. ३) मुंबई जिल्हा बँकेच्या फोर्ट येथील मुख्यालयात या उपक्रमाचे उद्घाटन झाले. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे लाडक्या बहिणींशी संवाद साधला. फडणवीस म्हणाले, की पाच हजार लाडक्या बहिणींना एक लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार असून, हे कर्ज आमच्या लाडक्या बहिणी चांगल्या प्रकारे वापरतील, त्यातून व्यवसायही उभा करतील आणि पैसे परत करून आपला व्यवसायही मोठा करतील, असा मला विश्वास आहे.
या वेळी दरेकर म्हणाले, की गरजू महिलांना अडचणीच्या काळात हातभार लागावा, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि लाडक्या बहिणींचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी लाडकी बहीण योजना सरकारने आणली. लाडक्या बहिणींचा पैसा अर्थव्यवस्थेत यावा, अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा होती. यासाठी रोजगाराला चालना दिली पाहिजे. या महिलांनी छोटे-छोटे व्यवसाय केले तर या दीड हजारांचा उपयोग चलनात होईल, त्यांचा पैसा अर्थव्यवस्थेत येईल. महिला सबलीकरण भाषणापुरते न राहता अशा प्रकारे उद्योग-व्यवसाय करून महिला खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.
महिलांना व्याजात सवलत
दरेकर पुढे म्हणाले, की एमटीडीसीत ‘आई’ नावाची योजना आहे. या योजनेत महिलांनी १५ लाखांपर्यंत कर्ज घेतले तर त्यांना १२ टक्क्यांपर्यंतचे व्याज सवलत एमटीडीसी देते. तशाच प्रकारे अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, ओबीसी महामंडळ हेही व्याज परतावा देते. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने चार महामंडळाकडून २० हजार महिलांना येणाऱ्या काळात कर्ज उपलब्ध करून देऊ. शालेय पोषण आहार आणि किचन यातून बाहेर येऊन महिलांनी नवनवीन क्षेत्र, व्यवसाय शोधायला हवेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.