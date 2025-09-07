फ्राईड राईसमध्ये आढळले झुरळ
कल्याण, (वार्ताहर) ता. ७ : शहरातील प्रसिद्ध रामदेव हॉटेल पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. काही दिवसांपूर्वी एका ग्राहकाच्या जेवणामध्ये लोखंडाचा तुकडा आढळल्याची घटना ताजी असतानाच, आता या ठिकाणी पुन्हा एकदा फ्राइड राइसमध्ये झुरळ आढळल्याने ग्राहकांकडून संताप व्यक्त होत आहे. मुंबई महापालिकेत उच्च पदावर कार्यरत निकिता जाधव या रामदेव हॉटेलमध्ये जेवण घ्यायला गेल्या होत्या. जेवण घेऊन निकिता या घरी गेल्या घरी त्यांची मुलगी राइस खात असताना त्यामध्ये झुरळ आढळले. धक्कादायक बाब म्हणजे तो फ्राइड राइस त्यांच्या मुलांनी खाल्ला आहे. मुलांना काही झाले झाले तर याला जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात असल्याचे जाधव सांगितले.
