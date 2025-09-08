बेशिस्त वाहन चालकांवर रोहा पोलिसांकडून कारवाईचा बडगा,
बेशिस्त वाहनचालकांवर बडगा
रोहा पोलिसांकडून १४ लाखांचा दंड वसूल
रोहा, ता. ८ (बातमीदार)ः वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या बेशिस्त वाहनचालकांविरोधात पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत कारवाई करून जवळपास १४ लाख २२ हजार ५०० रुपयांचा दंड पोलिसांनी वसूल केला आहे.
रोहा बाजारपेठ, एसटी आगार, राम मारुती चौक, पोलिस चौकी, दमखाडी नाका, सागर डेरी परिसर अशा गजबजलेल्या परिसरात बेशिस्त पद्धतीने वाहने उभी केल्याने नेहमी वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत होता. याच अनुषंगाने सोमवार (ता. ८) पासून नवीन नियमानुसार सम-विषम पद्धतीने वाहने उभी करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे, पण या नियमांचे पालन केले जात नसल्याने पोलिस निरीक्षक मारुती पाटील यांच्या नेतृत्त्वात कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असून, रोहा बाजारपेठेतील वाहनचालकांचे प्रबोधनही पोलिसांकडून केले जात आहे.
---------------------------------
पालकांना इशारा
रोहा शहरात काही अल्पवयीन मुले सुसाट वाहन चालवत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. पालकांनी लहान मुलांना वाहन चालवण्यास देऊ नये. तसेच अल्पवयीन मुले वाहन चालवत असताना आढळून आल्यास त्यांच्या पालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
