उल्हासनगरात चिंकूभाई टोळीची दहशत
उल्हासनगरात चिंकूभाई टोळीची दहशत
माखीजा बंधूंवर तलवारीने हल्ला; ३० हजारांची लूट
उल्हासनगर, ता. ८ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमधील सेक्शन २३ परिसरात ‘चिंकूभाईच्या नावाने पैसे दे’ अशी धमकी देत एका गुन्हेगारी टोळीने तलवारीच्या जोरावर खुलेआम दहशत माजवली. ही घटना गणपती विसर्जनाच्या दिवशी रात्रीच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात बंटी माखीजा नावाच्या तरुणावर तलवारीने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला असून, त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. तसेच गुंडांनी बंटीसह करण आणि राजीव माखीजा या दोघांकडून ३० हजार रुपयांची जबरदस्तीने वसुली करून पैसे लुटून नेले.
गणपती विसर्जनाचे कार्य सुरू असताना रात्री उशिरा बंटी माखीजा, करण माखीजा आणि राजीव माखीजा हे तिघे सेक्शन २३ मधील एका गल्लीत गप्पा मारत उभे होते. त्याचवेळी हनीसिंग लबाना, गोलू जजवंशी आणि त्यांचा एक मित्र तलवारी घेऊन अचानक त्यांच्या समोर आले. त्यांनी धमकी देत सांगितले की, “चिंकूभाईने पैसे मागितले आहेत, जर दिले नाहीत, तर तुम्हाला जिवंत ठेवणार नाही.” अशा प्रकारे धमकी देत त्यांनी तिघांकडून मिळून ३० हजार रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले. त्यानंतर त्यांनी बंटी माखीजावर थेट तलवारीने हल्ला केला, ज्यामध्ये त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याला तातडीने एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. करण आणि राजीव माखीजा यांनाही मारहाण झाली असून, त्यांना किरकोळ इजा झाली आहे.
घटनेची माहिती मिळताच बंटी माखीजाच्या नातेवाइकांनी मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार चिंकू लबाना (टोळीचा मुख्य सूत्रधार), हनीसिंग लबाना, गोलू जजवंशी आणि त्यांच्या एका साथीदाराविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या आरोपींवर आधीही गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. सध्या हे सर्व आरोपी फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.
परिसरात भीतीचे वातावरण
हल्ल्यामुळे संपूर्ण सेक्शन २३ परिसरात भीतीचं वातावरण पसरले आहे. नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, गुन्हेगारीला वाव देणाऱ्यांविरोधात तत्काळ आणि कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे. पोलिस अधिकारी म्हणाले की, गुन्हेगार पूर्वीही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होते. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.