अंबरनाथमध्ये विसर्जनानंतर दोन गटांत हाणामारी
अंबरनाथ, ता. ८ (वार्ताहर) : गणेश विसर्जनाच्या दिवशी अंबरनाथमध्ये दोन गटांमध्ये जुन्या वादातून हाणामारी झाल्याची घटना घडली. यात एक युवक गंभीर जखमी झाला आहे. घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला असून, अंबरनाथ पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
कृष्णा ऊर्फ अभिषेक राममूर्ती (वय २१) याचा मित्र बाबू अशोक हा स्वामीनगर येथील इको-फ्रेंडली गणेशमूर्तीचे विसर्जन पाहून घरी परतत होता. याचवेळी कृष्णा मायवन आणि बालाजी गौंडार यांनी त्याला ओमशक्ती मंदिराजवळ अडवले. फिर्यादीच्या भावाने मागील वर्षी आरोपीविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यास नकार दिल्याच्या रागातून त्यांनी बाबूला शिवीगाळ व दमदाटी केली. त्यानंतर हातातील लोखंडी रॉड आणि लाकडी बांबूने बाबूच्या डोक्यावर, खांद्यावर आणि पायावर मारहाण केली. यात तो गंभीर जखमी झाला असून उपचारासाठी त्याला रुग्णालयात दाखल केले आहे. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिसांनी कृष्णा आणि बालाजीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक मनीष वाघमारे करत आहेत.
