देशी दारूची तस्करी करणाऱ्या तरुणाला पुन्हा अटक

देशी दारूची तस्करी करणाऱ्या तरुणाला रंगेहाथ अटक
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : कल्याण स्थानकावरून देशी दारूची तस्करी करणाऱ्या एका तरुणाला आरपीएफच्या सीपीडीएस पथकाने अटक केली आहे. विशेष म्हणजे राहुल गायकवाड याला आरपीएफने दुसऱ्यांदा पकडले आहे.
आरपीएफचे सीपीडीएस पथकाचे जवान अनिल उपाध्याय, भगवान पाटील आणि पंकज पाखले कल्याण स्थानकावर कर्तव्यावर होते. या वेळी पुलावर एक तरुण मोठी बॅग घेऊन जाताना दिसला. आरपीएफ जवानांनी त्याला ओळखले आणि त्याच्या बॅगची झडती घेतली असता त्यातून मोठ्या प्रमाणात देशी दारूचे पाउच जप्त केले. त्याच्याकडे सुमारे ३२ लिटर देशी दारू होती. सीपीडीएसटीने तातडीने राहुलला ताब्यात घेतले. सध्या हे प्रकरण कल्याण उत्पादन शुल्क विभागाकडे सोपवण्यात आले आहे.
