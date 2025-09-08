महामार्ग क्रॉसिंगचे अपघाताला निमंत्रण!
महामार्गावर अपघाताला निमंत्रण
भुयारी मार्ग जमीनदोस्त, पर्यायी व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) : पनवेल-सायन महामार्गावरील भुयारी मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बुजवले आहेत, पण पर्यायी व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकीकडे कोट्यवधींचा खर्च वाया गेला आहे, तर दुसरीकडे महामार्ग ओलांडणे धोकादायक झाले आहे.
पनवेल-सायन महामार्गांचे रुंदीकरण करण्यात आले आहे. बीओटी तत्त्वावर सायन-पनवेल टोलवेज कंपनीला काम देण्यात आले होते. त्यानुसार २३ किलोमीटर लांबीचे काँक्रीटीकरण करण्यात आले. कामोठे, कळंबोलीसह खारघर येथे पर्यायी मार्ग बांधण्यात आले होते. पण खाडीलगतचे क्षेत्र असल्याने या भुयारी मार्गात सातत्याने पाणी साचत होते. पावसाळा वगळता येथे पाणी असल्याने त्याचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोट्यवधी रुपये खर्च केलेले भुयारी मार्ग अखेर बुजवले आहेत. दरम्यान, पर्यायी व्यवस्था केली नसल्याने अपघातांची शक्यता आहे.
-----------------------------------------
२३ जणांचा बळी
सहा वर्षांमध्ये कामोठे ठाण्याच्या अभिलेखामध्ये ६३ अपघातांची नोंद झाली आहे. त्यामध्ये २३ जणांचा जीव गेला आहे तसेच ५० पादचारी, वाहनचालक जखमी आहेत. एकता सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अमोल शितोळे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली ही आकडेवारी उघड केली आहे. या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पादचारी पूल बांधण्याची मागणी शितोळे यांनी केली आहे.
---------------------------------
रात्रीच्या वेळी धोका
कळंबोली, कामोठे हद्दीतील भुयारी मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तोडले आहेत. या ठिकाणी काँक्रीटचे लोखंडाचे गज तसेच बाहेर आहेत. रात्रीच्या वेळी येथे अपघात होण्याची शक्यता आहे. तर महामार्गावर खड्डे पडल्याने मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता असल्याने प्रवाशांचा बळी गेला तर जबाबदार कोण, असा सवाल सचिन गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे.