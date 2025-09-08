सिडको महामंडळाच्या मेट्रो सेवेवर प्रवाशांची पसंती...
सिडको महामंडळाच्या मेट्रो सेवेला प्रवाशांची पसंती
मेट्रोने गाठला एक कोटी प्रवाशांचा टप्पा
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : सिडको महामंडळाच्या मार्ग क्रमांक एक बेलापूर ते पेंधर मार्गावरील मेट्रोला प्रवाशांची मोठी पसंती मिळत आहे. या मार्गावरील प्रवासीसंख्येने शनिवारी (ता. ६) एक कोटी प्रवासीसंख्येचा विक्रमी टप्पा गाठला आहे. अवघ्या दोन वर्षांत या मार्गावरील प्रवासीसंख्या एक कोटीवर गेली आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सिडकोतर्फे नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. मेट्रो प्रकल्पातील मार्ग क्रमांक एक बेलापूर ते पेंधर मार्गाची अंमलबजाणी सर्वप्रथम करण्यात येऊन यावर १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मेट्रोचे परिचालन सुरू झाले.
सीबीडी बेलापूर परिसरातील शासकीय कार्यालये, तळोजा एमआयडीसी, खारघर व तळोजा परिसरातील सिडकोची गृहसंकुले यांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याकरिता हा मार्ग महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. मेट्रोच्या तिकीटदरात तब्बल ३३ टक्के कपात करण्यात येऊन सध्या तिकिटाचा किमान दर १० रुपये व कमाल ३० रुपये इतका आहे. सुधारणांमुळे प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये मेट्रोच्या प्रवासीसंख्येने एक कोटीचा टप्पा गाठणे शक्य झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.